Разрушили три моста мощные проливные дожди в Красноярском крае. Смотри фото последствия стихии

Из-за обрушения переправ минимум пять населённых пунктов оказались отрезаны от мира. Жители пользуются альтернативными автодорогами. К счастью, пострадавших нет. Людей эвакуируют из опасных районов.

Паводок разрушил три моста Красноярского края

Проливные дожди в Красноярском крае несут значительные разрушения, а людей эвакуируют из-за риска опасности. Паводок уже разрушил три моста Красноярского края. Как сообщает ГИБДД региона, в Партизанском районе на 65 километре автодороге Партизанское — Мина рухнул автомобильный мост. Также госавтоинспекция доложила об обрушении еще одного моста — на 50 километре дороги Партизанское — Мина. И третьим пострадала переправа 211 километра автодороги «Саяны» Курагинского района. Из-за длительных дождей опоры мостов сильно подмывает, из-за чего перестают выдерживать нагрузку моста и полотно проседает.

Из-за обрушения переправ минимум пять населённых пунктов — Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана, — оказались отрезаны от мира. Жители пользуются альтернативными автодорогами. К счастью, пострадавших нет.

МЧС Красноярского края сообщило о подтоплении Колбинского из-за подъема уровня воды в реке Кувай. Там работают 82 человека и 22 единицы техники. Как подчеркивает спецслужба, затоплено 36 участков, на которых расположены 30 домов — жителей уже эвакуировали. Часть разместились у родственников, остальные попали в пункт временного размещения, которых находится в здании сельсовета.

На местах обрушения сразу были установлены соответствующие знаки и организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Министр транспорта Константин Димитров заявил, что уже направлена необходимая техника на восстановление дорожного сообщения.

Ранее сообщалось только о двух разрушенных стихией переправах.

«В Партизанском районе на 65 и 50 км дороги Партизанское — Мина из-за проливных дождей произошло разрушение двух автомобильных мостов. Движение по данному участку дороги закрыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное сообщение с пятью поселками: Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны — Выезжий Лог и железнодорожное сообщение. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

Также дождевой паводок стал причиной подъема воды в реке Сейба, из-за чего было нарушено дорожное сообщение на 25 км трассы Щетинкино — Джойка в Курагинском районе на юго-востоке края. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«В 09:07 (05:07 мск) 7 июня в Курагинском районе, в следствии формирования дождевого паводка, произошел подъем воды в реке Сейба. В результате произошло нарушение дорожного сообщения, на 25 км трассы Щетинкино-Джойка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имеется объезд через город Минусинск.

Мост рухнул