Угнали «девятку» двое 16-летних рецидивистов в Новосибирской области

В Куйбышеве сотрудники полиции задержали угонщиков, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.
В ночь на 6 июня от дома по улице Белинского в Куйбышеве был угнан автомобиль «ВАЗ 2109». 25-летний хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре сотрудники полиции угнанный автомобиль обнаружили у дома по улице Маяковского в Куйбышеве.
По подозрению в совершении преступления были установлены двое подростков в возрасте 16 лет, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. В содеянном они сознались. В настоящее время по данному факту проводится проверка.