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Угнали «девятку» двое 16-летних рецидивистов в Новосибирской области

14:05 07.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Хозяин ВАЗ-2109, не обнаружив своего авто у дома, где оставил вечером, обратился в полицию. Подростков-угонщиков оперативно вычислили.

Угнали девятку двое 16 летних рецидивистов в Новосибирской области
От полиции угонщикам сбежать не удалось

В Куйбышеве сотрудники полиции задержали угонщиков, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 6 июня от дома по улице Белинского в Куйбышеве был угнан автомобиль «ВАЗ 2109». 25-летний хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре сотрудники полиции угнанный автомобиль обнаружили у дома по улице Маяковского в Куйбышеве.

По подозрению в совершении преступления были установлены двое подростков в возрасте 16 лет, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. В содеянном они сознались. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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