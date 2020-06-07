Угнали «девятку» двое 16-летних рецидивистов в Новосибирской области

Хозяин ВАЗ-2109, не обнаружив своего авто у дома, где оставил вечером, обратился в полицию. Подростков-угонщиков оперативно вычислили.

От полиции угонщикам сбежать не удалось

В Куйбышеве сотрудники полиции задержали угонщиков, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 6 июня от дома по улице Белинского в Куйбышеве был угнан автомобиль «ВАЗ 2109». 25-летний хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа. Вскоре сотрудники полиции угнанный автомобиль обнаружили у дома по улице Маяковского в Куйбышеве.

По подозрению в совершении преступления были установлены двое подростков в возрасте 16 лет, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. В содеянном они сознались. В настоящее время по данному факту проводится проверка.