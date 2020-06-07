«Спасибо. Политическое руководство определит»: отказалось от помощи США по ликвидации ЧП в Норильске МЧС России

В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС, заявили в ведомстве. Задействована группировка порядка 500 человек, 200 единиц техники, увеличено количество резервных емкостей — до 13,5 тысяч.

МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации аварии в Норильске

Решение об оказании другими государствами помощи России в ликвидации последствий ЧС с разливом топлива в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС», — сказал Чуприян.

По его словам, на ликвидации последствий ЧС задействована группировка порядка 500 человек, 200 единиц техники, увеличено количество резервных емкостей — до 13,5 тысяч.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил сожаление из-за разлива топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями, передает РИА Новости.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норильский никель») в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.