Навредит ли урожаю полное катаклизмов лето-2020?

Ученые рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться. За последние 20-25 летих количество увеличилось в два раза. Особенно летом, заявил синоптик Вильфанд.

Синоптики ждут лета, полного катаклизмов. Но есть позитивный нюанс

По всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Таким прогнозом с URA.RU поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — спрогнозировал Вильфанд.

Подобные явления происходят по всему миру из-за смены климата, отмечает метеоролог. Ученые рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться, говорит Вильфанд. «За последние 20-25 лет количество опасных явлений в России увеличилось в два раза. Особенно это заметно в летний период, так как больше влажных масс поднимаются от земли в слои атмосферы. Изменение климата и приводит к изменчивости погоды», — подчеркнул синоптик.

Однако неспокойная летняя погода не навредит урожайности. Напротив, ученые ожидают высоких показателей по сбору культур в этом году, добавил Вильфанд. «Дожди и урожай — это позитивно связанные факторы, это ведь не засуха. По нашим расчетам и оценкам можно сказать, что урожай будет не хуже, а может даже и лучше, чем средний показатель за последние пять лет. А пятилетка была в целом успешная», — заключил он.