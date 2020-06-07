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Заразились COVID-19 почти 6,9 млн человек на планете на 7 июня. Скончались свыше 402 тыс. от коронавируса

14:52 07.06.2020 Фото: pexels
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Прирост за сутки составил 130 368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4026 человек умерли по всему миру. Половина больных и погибших приходится на Американский регион.

Заразились COVID 19 почти 6,9 млн человек на планете на 7 июня. Скончались свыше 402 тыс. от коронавируса
Прирост за сутки 130 368 случаев коронавируса во всех странах мира
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились COVID 19 почти 6,9 млн человек на планете на 7 июня. Скончались свыше 402 тыс. от коронавируса

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В мире по состоянию на 07.06.2020 зарегистрировано 6 891 534 подтверждённых случая (прирост за сутки 130 368 случаев; 1,93%), 402 013 летальных исхода (прирост за сутки 4026; 1,01 Заразились COVID 19 почти 6,9 млн человек на планете на 7 июня. Скончались свыше 402 тыс. от коронавируса .

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (3 304 501 и 72 823 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (2568).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 06.06.2020 досмотрено 5 522 406 человек, за этот период выявлено 614 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 444 187 человек, по состоянию на 06.06.2020 под контролем остаются 318 846 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 547 обсерваторов на 52 689 мест, из них развернуто 335 обсерваторов на 36 038 мест, где размещено 14 022 человека.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 06.06.2020 проведено 12 721 549 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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