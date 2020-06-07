Корона пошла в рост: выявили COVID-19 у 8984 человек за сутки на 7 июня в России

Накануне было на 129 человек меньше. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 467 673.

Всего в Новосибирской области коронавирусной инфекцией заразились больше 350 медиков

За сутки на 7 июня в России зарегистрировали 8984 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых больных выявили в Москве (1956), Подмосковье (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317) и Свердловской области (240). При этом у 3458 человек нет симптомов заболевания.

Скончались 134 пациента (на 63 летальных исхода меньше, чем в предыдущие сутки).

Накануне сообщалось о 8855 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 467 673. Из них более 226 тысяч выздоровели, 5869 человек скончались.

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели около 6,9 миллионов человек, более 400 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Индия, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

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