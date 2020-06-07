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Добрался COVID-19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия Локтя

15:37 07.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за этого градоначальник сдал тест на коронавирус. Переболевшие коронавирусной инфекцией высокопоставленные чиновники мэрии Бердска уже вышли на работу после выздоровления.

Добрался COVID 19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (на фото — справа) поздравил мэра Бердска Евгения Шестернина с Днем города. Тогда еще жали руки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Добрался COVID 19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия Локтя

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Заражение сотрудников администрации Новосибирска новым коронавирусом подтвердил мэр города Анатолий Локоть.

«Да, есть заболевшие не только респираторным заболеванием и воспалением лёгких, но есть и сотрудники мэрии и администраций, у которых обнаружен вирус. При этом ни одного очага в мэрии нет. Есть отдельные заболевания, люди вовремя были изолированы в больнице или у себя дома», — заявил мэр «Сиб.фм».

По словам Локтя, один из заразившихся из его окружения, поэтому мэру пришлось сдать тест на коронавирус.

«Я тестировался, скрывать не буду. Пришлось принять специальные меры. Мы постарались локализировать свои отношения на определённый период. Прошли тест, всё обошлось, поэтому работаем дальше», – отметил Анатолий Локоть.

Также он добавил, что в мэрии внимательно следят за состоянием здоровья сотрудников, а во всех подразделениях городской администрации введён жёсткий масочный режим.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», переболели коронавирусом два высокопоставленных чиновника бердской мэрии. По информации «Курьер. Среда. Бердск», они уже преступили к работе после выздоровления. Мэр Бердска Евгений Шестернин тоже тестировался на коронавирусную инфекцию — анализ отрицательный.

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От редакции

Вы наблюдаете за симптомами у себя и близких?

Аноним, 07 июня 2020 17:26
Давно уже всей семьей этой шляпой переболели.

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