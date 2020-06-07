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Мощная магнитная буря накроет Землю 8 июня 2020 года: Что нужно сделать в этот день, чтобы легче пережить солнечные возмущения

16:37 07.06.2020 Фото: pxhere.com
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Метеозависимые люди могут почувствовать изменения даже сегодня — это головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и скачки давления.

Мощная магнитная буря накроет Землю 8 июня 2020 года: Что нужно сделать в этот день, чтобы легче пережить солнечные возмущения
Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят

8 июня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, она может воздействовать не только на метеозависимых людей, но и на тех, кто к таковым себя не относит. До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события: головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление. Так же, данное явление опасно в первую очередь для тех людей, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Как успешно  пережить магнитную бурю 8 июня?

Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеочувствительность — это правильное питание, снижение стрессов, употребление не менее 2 литров воды в день, умеренные физические нагрузки. В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать. Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения. Постарайтесь уже сегодня лечь спать пораньше, не перегибайте палку с нагрузками и откажитесь от спорта.

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От редакции

Уже чувствуете какие-либо изменения в своем состоянии?

Аноним, 07 июня 2020 17:06
НВР:
Да, давление упало 92 на 57,аритмия.обыно постоянно
Около 200 на 120.Принмаю сегодня "дигоксин",корвалол,пью кофе,воду и лежу.
Аноним, 07 июня 2020 18:18
НВР:
Да у меня голова болит

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