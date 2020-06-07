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Голосовать в масках пойдут 1 июля за поправки в Конституцию на избирательные участки жители Бердска

16:55 07.06.2020 Фото: рixabay.com
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Дистанционное голосование в Новосибирской области не предусмотрено. Но меры безопасности обеспечат, сообщила руководитель бердского избиркома Наталья Фокина. С 5 июня уже принимают заявления о голосовании от тех, кто не имеет прописки или живет по другому адресу.

Голосовать в масках пойдут 1 июля за поправки в Конституцию на избирательные участки жители Бердска
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Бердске 1 июля на 47 избирательных участках

С 5 июня в Бердске начался прием заявлений на голосование по поправкам в Конституцию по месту нахождения — для тех, кто прописан по другому адресу или вообще не имеет регистрации.

— До 21 июня он могут обратиться в избирательную комиссию или в МФЦ, а также через портал Госуслуг оформить заявление, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель территориального избиркома Наталья Фокина.

Но дистанционного голосования в Бердске не будет, сообщила Наталья Валерьевна. По ее словам, все избиратели Новосибирской области, которые захотят выразить свое отношение к поправкам в основной законы станы, 1 июля должны лично прийти на избирательные участки и поставить «галочку» в бумажном бюллетене.

— В нашем регионе не будет дистанционного голосования, поскольку система не готова к этому. Только несколько регионов смогу провести электронное голосование, например, Московская область, — уточнила Фокина.

Она заверила, что безопасность 83 тыс. бердских избирателей на 47 городских участках будет обеспечена. Голосующим предоставят маски, бахилы, перчатки, одноразовые ручки и попросят соблюдать дистанцию.

Впрочем, Наталья Валерьевна, уверена, что многие бердчане проголосуют за поправки в Конституцию досрочно — с 25 июня, чтобы избежать скопления народа 1 июля и исключить заражение коронавирусом.

За что будем голосовать 1 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Подробности о голосовании в Бердске — в ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 07 июня 2020 17:28
НВР: Против.
Аноним, 07 июня 2020 17:48
В Конституцию внесут пункт о том, что брак это союз,
в Конституцию внесут пункт о том, что гимн теперь блюз,
в Конституцию внесут пункт о том, что наркотики это плохо
в Конституцию внесут пункт о том, что запрещено называть сына Навальный Лёха.
Аноним, 07 июня 2020 18:35
Непойду трата личного времени. Они ее уже приняли, а это профонация

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