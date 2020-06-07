Голосовать в масках пойдут 1 июля за поправки в Конституцию на избирательные участки жители Бердска

С 5 июня в Бердске начался прием заявлений на голосование по поправкам в Конституцию по месту нахождения — для тех, кто прописан по другому адресу или вообще не имеет регистрации.
— До 21 июня он могут обратиться в избирательную комиссию или в МФЦ, а также через портал Госуслуг оформить заявление, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель территориального избиркома Наталья Фокина.
Но дистанционного голосования в Бердске не будет, сообщила Наталья Валерьевна. По ее словам, все избиратели Новосибирской области, которые захотят выразить свое отношение к поправкам в основной законы станы, 1 июля должны лично прийти на избирательные участки и поставить «галочку» в бумажном бюллетене.
— В нашем регионе не будет дистанционного голосования, поскольку система не готова к этому. Только несколько регионов смогу провести электронное голосование, например, Московская область, — уточнила Фокина.
Она заверила, что безопасность 83 тыс. бердских избирателей на 47 городских участках будет обеспечена. Голосующим предоставят маски, бахилы, перчатки, одноразовые ручки и попросят соблюдать дистанцию.
Впрочем, Наталья Валерьевна, уверена, что многие бердчане проголосуют за поправки в Конституцию досрочно — с 25 июня, чтобы избежать скопления народа 1 июля и исключить заражение коронавирусом.
За что будем голосовать 1 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Подробности о голосовании в Бердске — в ближайшее время.
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