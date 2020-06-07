Ураган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске

Стихия попыталась накрыть Бердск, но здесь лишь прошел кратковременный дождь. Хотя свинцовые тучи предвещали худшее.

Градом сопровождался кратковременный шторм в Новосибирске 7 июня

В Новосибирске в воскресенье прошел быстротечный ураган. Он длился буквально несколько минут и сопровождался ливнем и градом.

Очевидцы делятся впечатлениями и видео в соцсетях. Горожане рассказывают, как небо мгновенно затянулось свинцовыми тучами, налетел ветер. Вслед за сильнейшими порывами прошли сильные осадки.

А в Октябрьском районе Новосибирска выпал град. Сначала прошел сильный ливень, разбушевался штормовой ветер.

Стихия двинулась в сторону Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но здесь прошел кратковременный, но сильный дождь. Хотя свинцовые тучи предвещали худшее.