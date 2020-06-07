07.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Ураган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске

17:24 07.06.2020 Фото: АСТ-54
1 0

Стихия попыталась накрыть Бердск, но здесь лишь прошел кратковременный дождь. Хотя свинцовые тучи предвещали худшее.

Ураган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске
Градом сопровождался кратковременный шторм в Новосибирске 7 июня

В Новосибирске в воскресенье прошел быстротечный ураган. Он длился буквально несколько минут и сопровождался ливнем и градом.

Очевидцы делятся впечатлениями и видео в соцсетях. Горожане рассказывают, как небо мгновенно затянулось свинцовыми тучами, налетел ветер. Вслед за сильнейшими порывами прошли сильные осадки.

А в Октябрьском районе Новосибирска выпал град. Сначала прошел сильный ливень, разбушевался штормовой ветер.

Стихия двинулась в сторону Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но здесь прошел кратковременный, но сильный дождь. Хотя свинцовые тучи предвещали худшее.

Ураган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске
Град быстро растял
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Попали под ливень?

Аноним, 07 июня 2020 18:31
Календарное лето в этом году было теплое, печку в машине включал не часто...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Духов день 8 июня 2020: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
18:50 07-06-2020
Духов день 8 июня 2020: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай
18:36 07-06-2020
Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай
Самые сильные молитвы в день Святого духа
18:34 07-06-2020
Самые сильные молитвы в день Святого духа
14 июня отменят пропускной режим в Москве
18:31 07-06-2020
14 июня отменят пропускной режим в Москве
Скрипали переехали в Новую Зеландию под новыми именами, заявила The Sunday Times
18:24 07-06-2020
Скрипали переехали в Новую Зеландию под новыми именами, заявила The Sunday Times
6 причин, почему рубль будет падать, а доллар вернется к цене до коронавируса
18:10 07-06-2020
6 причин, почему рубль будет падать, а доллар вернется к цене до коронавируса
БердскГде самые высокие зарплаты в России? Смотри топ-5
17:54 07-06-2020
Где самые высокие зарплаты в России? Смотри топ-5
Рухнула на пассажира сорванная штормом остановка в Новосибирске. Пришлось вызывать "скорую"
17:45 07-06-2020
Рухнула на пассажира сорванная штормом остановка в Новосибирске. Пришлось вызывать
БердскУраган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске 1
17:24 07-06-2020
Ураган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске
БердскСкатилась на 21-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская область на 7 июня. Список регионов
17:08 07-06-2020
Скатилась на 21-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская область на 7 июня. Список регионов