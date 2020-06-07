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Рухнула на пассажира сорванная штормом остановка в Новосибирске. Пришлось вызывать «скорую»

17:45 07.06.2020 Фото: АСТ-54
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На место происшествия также приехали полицейские. Павильон на остановке «Микрорайон Весенний» уже летал во время прошлого урагана. Но, видимо, плохо закрепили.

Рухнула на пассажира сорванная штормом остановка в Новосибирске. Пришлось вызывать скорую
Остановочный павильон «сдуло» на человека

В Первомайском районе Новосибирска пострадал человек из-за упавшей от ветра остановки.

Металлическую остановку «Микрорайон Весенний» резким порывом ветра сдуло на землю. В результате произошедшего конструкция задела пассажира, ожидавшего транспорт.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи, осматривающие пострадавшего и сотрудники полиции.

Ранее этот остановочный павильон уже попадала в сводки, тогда также причиной её падения послужил сильный ветер, прошедшийся по городу и области. По словам читателя, остановку после произошедшего приварили, однако, судя как видно, это не помогло, передает АСТ-54.

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