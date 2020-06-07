Самые сильные молитвы в день Святого духа

День Святого Духа в 2020 году у православных отмечается 8 июня. В Духов день православные воспевают Святого Духа, сошедшего на апостолов.

Три самые сильные молитвы читаются в этот день

Святой Дух упоминается во многих молитвах и священных текстах. Самая известная так и называется – молитва Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

Есть еще молитва ко Святому Духу при страхе и тревоге: «Душе Святый! Всю вселенную собою наполняяй, и всем жизнь подаваяй, от скверных же человек удаляяйся, смиренно молю Тя: не гнушайся нечистоты души моея, но прииди и вселися в мя и очисти мя от всякия греховныя скверны. Да помощию Твоею прочее время живота моего поживу в покаянии и творении дел благих, и тако прославлю Тя со Отцем и Сыном во веки веков. Аминь!»

Существует молитва и перед началом дела: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою. Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь».

Источник: izvmor