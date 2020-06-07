14 июня отменят пропускной режим в Москве

С середины июня в столице могут отменить действие пропускной системы, введенной для борьбы с распространением коронавируса. Ранее мэр допустил «радикальные решения» по смягчению ограничений.

Москва 15 мая начала массовый скрининг на коронавирус

В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

По словам близкого к мэрии источника, об этом может быть объявлено в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.

Ранее «более радикальные, более серьезные решения» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений допустил мэр Сергей Собянин. Он пояснил, что власти продолжают наблюдать положительную динамику в ситуации с COVID-19. По данным на 6 июня, от коронавируса в Москве вылечились более 100 тыс. человек с начала эпидемии.

Как работает система пропусков

Из-за угрозы распространения коронавируса в столице и в Подмосковье с конца марта ввели режим самоизоляции. Жителям Москвы и области запретили выходить из квартир, за исключением обращений за медицинской помощью, поездок на работу, походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, и необходимости вынести мусор.

Затем меры были ужесточены: пропускной режим в Москве вступил в силу с 15 апреля, тогда же аналогичное ограничение было введено и в Подмосковье. Через месяц строгие ограничения постепенно начали снимать: с 12 мая в столице разрешили работу предприятий промышленности и строительства. С 1 июня в Москве разрешили прогулки, открылись парки и непродовольственные магазины, а также заработали предприятия, которые оказывают бытовые услуги. Кроме того, москвичам разрешили выходить на прогулки, но с соблюдением графика, составленного мэрией. Каждый житель города может выйти на прогулку дважды в будни и один раз в выходной с 9:00 до 21:00. С 5:00 до 9:00 можно без ограничений выйти из дома для занятий спортом. При этом москвичей обязали надевать маски при каждом выходе на улицу.

В Подмосковье системы цифровых пропусков уже отменили, это произошло 23 мая.

В начале июня мэр сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля». Он отмечал, что нужно «шаг за шагом» возобновлять работу ресторанов, кафе, гостиниц и всего туристического бизнеса, хотя открывать спортивные клубы, по его словам, еще рано. Однако в целом вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, граждане, скорее всего, смогут через год, отмечал Собянин. Масочный режим, по его словам, может сохраниться в столице вплоть до февраля.