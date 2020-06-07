Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган сообщил, что ученые разрабатывают пять видов вакцины.

Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая» заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

«В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — указал он.

«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — добавил глава ведомства.

Он отметил, что в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов, передает ТАСС.