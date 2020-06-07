07.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай

18:36 07.06.2020 Фото: pexels.com
0

Министр науки и техники Китая Ван Чжиган сообщил, что ученые разрабатывают пять видов вакцины.

Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай
Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай

Даст вакцину от коронавируса всему миру КитайСкатилась на 21-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская область на 7 июня. Список регионовЕщё 1499 новостей

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования. Об этом в воскресенье на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая» заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

«В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — указал он.

«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — добавил глава ведомства.

Он отметил, что в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов, передает ТАСС.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Скоро появится вакцина от коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Духов день 8 июня 2020: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
18:50 07-06-2020
Духов день 8 июня 2020: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай
18:36 07-06-2020
Даст вакцину от коронавируса всему миру Китай
Самые сильные молитвы в день Святого духа
18:34 07-06-2020
Самые сильные молитвы в день Святого духа
14 июня отменят пропускной режим в Москве
18:31 07-06-2020
14 июня отменят пропускной режим в Москве
Скрипали переехали в Новую Зеландию под новыми именами, заявила The Sunday Times
18:24 07-06-2020
Скрипали переехали в Новую Зеландию под новыми именами, заявила The Sunday Times
6 причин, почему рубль будет падать, а доллар вернется к цене до коронавируса
18:10 07-06-2020
6 причин, почему рубль будет падать, а доллар вернется к цене до коронавируса
БердскГде самые высокие зарплаты в России? Смотри топ-5
17:54 07-06-2020
Где самые высокие зарплаты в России? Смотри топ-5
Рухнула на пассажира сорванная штормом остановка в Новосибирске. Пришлось вызывать "скорую"
17:45 07-06-2020
Рухнула на пассажира сорванная штормом остановка в Новосибирске. Пришлось вызывать
БердскУраган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске 1
17:24 07-06-2020
Ураган с градом размером с крупный жемчуг и ливнем сняли на видео в Новосибирске
БердскСкатилась на 21-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская область на 7 июня. Список регионов
17:08 07-06-2020
Скатилась на 21-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская область на 7 июня. Список регионов