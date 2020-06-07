07.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Этот поступок — признак цивилизации, где люди с благородными мыслями и чувствами к друг другу. Спасибо

19:47 07.06.2020
0

Большое спасибо и низкий поклон всем людям, Бердскому курьеру и Вадиму Назимову!

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Лариса Боос:
https://vk.com/wall-33628480_265115 Сегодня прочла и полностью согласна и со статьей и с Бердским Курьером с организацией фонда помощи. Сами попали в трудное финансовое положение и обратились за помощью. Большое спасибо и низкий поклон всем людям, Бердскому курьеру и Вадиму Назимову! Этот поступок — признак цивилизации, где люди с благородными мыслями и чувствами к друг другу. Будьте счастливы!

От редакции: Спасибо вам, Лариса, за теплые слова.

Очень хотим надеяться, что ковид скоро пройдет. Но пока мы живем с ним — и это наша реальность. Видимо, многим стало очень тяжко, почти перестали приходить деньги на счет нашего условного фонда. Поэтому просим всех, кто готов помочь — любой суммой, даже 100 рублей — это спасет кого-то в трудную секунду и не даст потерять надежду. На вечер 7 июня — у нас 500 рублей. Просим вас помочь тем, кому тяжело. А такие есть в нашем Бердске.

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Подробнее о помощи можно прочесть по ссылке Курьер.Среда.Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Готовы помочь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДобрался COVID-19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия Локтя 3
20:28 07-06-2020
Добрался COVID-19 до окружения мэра Новосибирска Анатолия Локтя
БердскНа основании каких законов должны ходить в масках в магазинах и кто их должен покупать для жителей Новосибирска и Бердска? Разъясняем 18
20:15 07-06-2020
На основании каких законов должны ходить в масках в магазинах и кто их должен покупать для жителей Новосибирска и Бердска? Разъясняем
БердскПарк. Пень. Бердск: тополя больше никому не будут мешать 8
20:15 07-06-2020
Парк. Пень. Бердск: тополя больше никому не будут мешать
БердскПросим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса. Читатели kurer-sreda.ru помогли 33 семьям Бердска 2
20:13 07-06-2020
Просим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса. Читатели kurer-sreda.ru помогли 33 семьям Бердска
7 июня 2020 года - Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день? 13
20:12 07-06-2020
7 июня 2020 года - Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?
Какой будет погода летом 2020? Говорят, полное катаклизмов?
20:04 07-06-2020
Какой будет погода летом 2020? Говорят, полное катаклизмов?
БердскЗапретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление 116
20:03 07-06-2020
Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь? 86
20:00 07-06-2020
Почему запрещено работать на Троицу в огороде и саду, что говорит церковь?
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа 51
19:50 07-06-2020
Что нужно обязательно сделать на Троицу 7 июня 2020 года и когда будет родительский день перед сошествием Святого Духа
Этот поступок - признак цивилизации, где люди с благородными мыслями и чувствами к друг другу. Спасибо
19:47 07-06-2020
Этот поступок - признак цивилизации, где люди с благородными мыслями и чувствами к друг другу. Спасибо