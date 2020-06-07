Этот поступок — признак цивилизации, где люди с благородными мыслями и чувствами к друг другу. Спасибо

Большое спасибо и низкий поклон всем людям, Бердскому курьеру и Вадиму Назимову!

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Лариса Боос:

https://vk.com/wall-33628480_265115 Сегодня прочла и полностью согласна и со статьей и с Бердским Курьером с организацией фонда помощи. Сами попали в трудное финансовое положение и обратились за помощью. Большое спасибо и низкий поклон всем людям, Бердскому курьеру и Вадиму Назимову! Этот поступок — признак цивилизации, где люди с благородными мыслями и чувствами к друг другу. Будьте счастливы!

От редакции: Спасибо вам, Лариса, за теплые слова.

Очень хотим надеяться, что ковид скоро пройдет. Но пока мы живем с ним — и это наша реальность. Видимо, многим стало очень тяжко, почти перестали приходить деньги на счет нашего условного фонда. Поэтому просим всех, кто готов помочь — любой суммой, даже 100 рублей — это спасет кого-то в трудную секунду и не даст потерять надежду. На вечер 7 июня — у нас 500 рублей. Просим вас помочь тем, кому тяжело. А такие есть в нашем Бердске.

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

Напишите, если не сложно, назначение платежа — Корона не пройдет!

Подробнее о помощи можно прочесть по ссылке Курьер.Среда.Бердск