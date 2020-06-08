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Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий

21:34 08.06.2020 Фото: pxhere.com
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Магнитных бурь в первом месяце лета 2020 года будет всего две. Первая буря придет восьмого июня, этот геомагнитный всплеск эксперты оценивают на 2,5 балла из пяти возможных.

Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет

Метеочувствительные люди могут испытывать повышенную усталость, у них могут случаться перепады настроения, снижается работоспособность, а также они будут жаловаться на общее недомогание в дни магнитных бурь.

Для того, чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют принимать расслабляющие ванны с добавлением морской соли, пить чай с мятой, снизить на время физическую активность (занятия в тренажерном зале также попадают в список запретов), также избегайте места большого скопления людей, что весьма актуально, если учитывать, что сейчас бушует пандемия вируса COVID-19.

Вторая магнитная буря грядет девятого июня. В это время усиливается солнечная активность, обостряются симптомы, ухудшается состояние здоровья людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. В это время существует высокий риск нервных срывов, люди могут жаловаться на головные боли и бессонницу.

Эксперты рекомендуют некоторое время не употреблять соленую пищу, также нужно пить как можно больше чистой воды. Люди, у которых слабая нервная система, должны принимать успокоительные средства. Для того, чтобы быстро и крепко засыпать, врачи советуют воспользоваться отваром мяты или выпить молоко с медом.

8 числа, в понедельник. Магнитные бури будут средними, и приведут к:

  1. быстрой утомляемости;
  2. внезапным эмоциональным перепадам;
  3. резкой смены настроения;
  4. снижению трудоспособности;
  5. недомоганиям;
  6. головным болям;
  7. мышечным болям.

В этот день специалисты рекомендуют принять горячую ванную с пеной, затем выпить чашечку мятного чая, чтобы окончательно снять напряжение, полученное в течение дня. Не рекомендуются работы, связанные с сильной физической нагрузкой. Также не желательно посещать места массового скопления людей.

9 числа, во вторник. Магнитные бури будут сильными, и приведут к:

  1. резкому ухудшению здоровья;
  2. обострению хронических болезней;
  3. сердечным болям;
  4. мышечным болям;
  5. головным болям;
  6. болям в суставах;
  7. головокружениям;
  8. эмоциональной нестабильности;
  9. проблемам со сном.

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

  • Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.
  • Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).
  • Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.
  • Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.
  • Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя.

Источник: Пронедра

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От редакции

Как пережили прошлые магнитные бури в конце мая?

Аноним, 02 июня 2020 00:53
НВР:
Плохо. Была слабость и тяжесть
Аноним, 02 июня 2020 01:39
НВР:
очень сильно болела голова
Аноним, 02 июня 2020 01:42
НВР:
Очень плохо
Аноним, 02 июня 2020 03:00
НВР:
Плохо, слабость в мышцах, шатала из стороны в сторону
Аноним, 02 июня 2020 06:13
НВР:
Очень тяжело. Бессоница, панические атаки, головокружение, слабость, апатия, тревога, потеря аппетита.
Аноним, 02 июня 2020 09:45
НВР:
Плохо. Было высокое давление вызывала скорую.
Аноним, 02 июня 2020 10:49
НВР:
Высокое давление, сильные головные боли даже не помогали спазмолитики. Сильное недомогание.
Н. В. К. В, 02 июня 2020 10:50
ЯВладимирмне81год перенёс инфаркт в магнитные бури перенёс 2гипертонических криза
Иван, 02 июня 2020 10:51
Высокое давление, сильные головные боли. Таблетки не помогали.
Аноним, 02 июня 2020 11:31
НВР:
Плохо
Аноним, 02 июня 2020 12:18
НВР:
Очень тяжело.
Лариса, 02 июня 2020 12:19
28-29 мая 2020. Это было что-то!!! Мне 43 и особо сильно никогда не реагировала на бури, крове головной боли. Но в этот раз было все в кучу- сильная слабость, голова болела, паническая атака, кружилась голова,расстройство кишечника, тревожность, пульс учащенный, тоже о скорой подумывали, родные все испугались за меня. После таблеток пенталгина и ношпы через час лучше стало. Но весь день мотало
Лариса, 02 июня 2020 12:22
А я вот думаю, может это не магнитные бури?! А 5G!!! Или ещё что испытывают. Я всем желаю здоровья и Божией помощи!
Аноним, 02 июня 2020 12:26
НВР:
Очень и очень плохо, сама не ожидала, никогда так не чувствовала себя, пан. Атаки, слабость, голова болела, онемение ступней, давление с 100*65 повысилось 125*75, пульс 107 был, весь день мотало
Аноним, 02 июня 2020 16:13
НВР:
Легко. Если много срочных дел и есть дети, то тут не до моей метеочувсвительности.
Ирина, 02 июня 2020 16:23
НВР:
Всё симптомы, как и описовалось в статье.
Аноним, 02 июня 2020 18:09
НВР:
Вообще не заметила никакой бури, хотя я метеочуствительна.
Аноним, 02 июня 2020 19:43
НВР:
Не знала о гих ничего. Поэтому пережила))
Аноним, 02 июня 2020 20:08
НВР:
Ужас
Аноним, 03 июня 2020 00:21
НВР:
Чуть не ушла на тот сает
Аноним, 03 июня 2020 00:55
НВР:
Очень тчжело было
Аноним, 03 июня 2020 01:45
Задыхалась весь день , панические атаки , раздражённость и бессонница , даже не знаю что пить из таблеток , ещё пульс учищенной
Да Людмила, 03 июня 2020 02:05
НВР:
Очень тяжело Бессонница замучила спать вообще не спала напряжение
Аноним, 03 июня 2020 02:22
Слабость, давление 160/100
Аноним, 03 июня 2020 02:42
НВР:очень плохо сильные боли со стороны позвоночника
И давление повышалось.
Аноним, 03 июня 2020 03:00
НВР:
Судя по вашим "прогнозам", магнитные бури должны были быть... Но их, судя по моему самочувствию, не было. Теперь я уже вам не верю. Можете " прогнозировать сколько угодно...
Аноним, 03 июня 2020 03:39
НВР:
Бессонница, раздражительность, беспокойство, слабость во всём теле
Аноним, 03 июня 2020 10:29
НВР:
Не снижалось давление. Леду в больнице.
Аноним, 03 июня 2020 12:32
НВР:
Конец Мая относительно хорошо перенесла. Но с 3 июня с самого утра раскалывается голова
Аноним, 03 июня 2020 16:43
02-03 июня голова болела тошнило сильное головокружение было и темнело в глазах,страшно было вставать с кровати.
Екатерина, 04 июня 2020 05:44
Ужасно чувствую себя особенно начиная с 1 июня. Давление 140/77. Голова болит ужасно! Тошнит! Боль в веске справа и в шее и в голове. 2 июня точно так же болело, только весок слева и голова. Ужас просто! Сплю тоже плохо! Одного не пойму, бури 8 и 9 июня а плохо сейчас. Почему?
Леди "О", 03 июня 2020 17:59
Состояние не самое плохое, но и лучшее: тахикардия, головокружение,одышка, боль а обл.сердца, общее "не могу"- упадок сил.
Аноним, 03 июня 2020 19:06
Плохо
Аноним, 03 июня 2020 19:10
НВР:
Спас
Аноним, 03 июня 2020 22:28
НВР:
Болела голова. Слабость. Иногда таблетки не помогали.
Аноним, 03 июня 2020 23:32
НВР:
Три дня сильно болела голова
Аноним, 04 июня 2020 00:17
НВР:
Норм
Аноним, 04 июня 2020 03:59
НВР:
А шо? Они были?
Людмила, 04 июня 2020 06:16
Чувствовала себя очень плохо, головные боли, головокружение, тахикардия
Людмила., 04 июня 2020 10:05
Очень плохо было 1 июня.
Гипертонический криз.
Пришлось делать укол.
Аноним, 04 июня 2020 11:57
Плоховато, слабость и болит всё по-немногу. Смесь настроек пью и воды почаще.
Аноним, 04 июня 2020 15:04
НВР:
Плохо пережил.
Аноним, 04 июня 2020 23:09
Интересно, всем, кто здесь отписался, полегчало после этого или нет?
Лариса, 05 июня 2020 01:49
За себя отвечу, плохо было 29.05. А 30- уже как огурец, все прошло!
Аноним, 04 июня 2020 23:48
НВР:
Очень тяжело...
Аноним, 05 июня 2020 00:51
НВР:
Ощутила по полной
Аноним, 05 июня 2020 01:49
НВР:
Понизилось давление боли в мышцах слабость головокружение обращалась к врачу
Лариса, 05 июня 2020 01:51
Вот, специально отпишусь, как 8-9 июня себя чувствовала. У меня мама чувствительна, но в конце мая - бури прошли мимо нее, а меня накрыло.
Татьяна, 05 июня 2020 07:44
Все то,что описано в статье.Я очень метеозависима,даже резкая смена погоды на меня действует очень плохо.
Аноним, 05 июня 2020 11:00
НВР:было трудно, но справилась. Без таблеток. Болели суставы. И почему то жкт тоже реагирует на магнитные бури

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