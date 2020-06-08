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Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть

17:55 08.06.2020, Елена Белоусова, Алина Бурова Фото: Елены Белоусовой, Алины Буровой
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«Курьер. Среда. Бердск» побывал в «Ленте», «Быстрономе», «Продсибе», «Ярче», «Магните», «Пятерочке», Fix Price «Сантимо» и проверил наличие бесплатных масок и антисептиков. Во всех ли были средства защиты для покупателей?

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Вход без масок в магазины запрещен
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть

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Пандемия коронавируса продолжается. Новосибирская область до 30 июня 2020 года живет в режиме самоизоляции. По постановлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, выходить на улицу можно только ради работы, в экстренных случаях, ради выгула животного или ради похода в магазин. При этом, выйдя за порог, жители региона должны надеть маску. Кроме того, без маски не впускают в магазины Бердска. «Курьер. Среда. Бердск» провел собственный рейд: мы прошлись по супермаркетам, чтобы узнать, насколько магазины обеспечены дезинфицирующими средствами. Как они заботятся о том, чтобы снабдить покупателей — антисептиком  для рук, масками, перчатками.

Магазины оповещают покупателей о введении масочного режима несколькими способами: устанавливают информационные стенды, применяют громкую связь, при необходимости о режиме посетителям напоминает персонал магазинов. Действует требование соблюдения дистанции между покупателями, продавцы носят перчатки и маски.

Корреспонденты «Курьер. Среда. Бердск» побывали в 8 магазинах сетей  «Лента», «Быстроном», «Продсиб», «Ярче», «Магнит», «Пятерочка», Fix Price «Сантимо». Признаемся, что посетили магазины — центра. А наши читатели могу рассказать о магазинах Микрорайона в комментариях. Или прислать фото обеспеченности защитными средствами магазинов других районов — на bkurer@mail.ru.

У читателей уже неоднократно возникал вопрос — кто должен обеспечить масками при походе в магазин. Владелец сети ли сам клиент? Государство?

— Государство не обязано обеспечить бесплатно масками. Мы обязаны обеспечить доступностью масок для приобретения. Основание — постановление губернатора региона о введении масочного режима. Сейчас маски есть в аптеках и магазинах. В некоторых магазинах они предоставляются бесплатно, — ответила на эти вопросы заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске   вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Продсиб»

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Продсиб» есть антисептик для рук и маски

В магазине «Продсиб» в ТЦ «Форум» на входе на столике стоит антисептик и одноразовые маски. Сотрудники магазина просят посетителей на входе надеть маску. Все посетители и работники в масках.

В магазине «Продсиб» в ТЦ «Форум» на ул.Ленина многоразовую повязку от пыли можно купить за 59 рублей, маску гигиеническую многоразовую за 50 рублей. А вот маска одноразовая трехслойная стоит 20 рублей.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Сотрудники «Продсиба» в масках и перчатках

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Ярче!» , ул.Ленина, 47

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Ярче!» есть антисептик для рук. Привязан, чтобы не утащили

В супермаркете «Ярче!» на ул.Ленина, 47 можно обработать руки антисептиком. Масок нет, как бесплатных, так и в продаже. Персонал в масках, посетители тоже.

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Лента», ул. Комсомольская, 15

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Лента» санитайзер для рук

Супермаркет «Лента» выгодно отличается от остальных. Вместо бутылочки с пульверизатором в супермаркете-санитайзер. Прохладный антисептик не только обеззараживает, но и освежает. На входе лежат бесплатные маски. Персонал также на высоте. Сотрудники не только в масках, но и защитных очках.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Сотрудники «Ленты» в масках и очках

Обеспечение дезредствами в магазине «Монетка», ул. Комсомольская, 34 А

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Монетке» на входе антисептик для рук

В магазине «Монетка» посетители на входе надевают личные маски и обрабатывают руки антисептиком и проходят в зал. Сотрудники магазин выкладывают товар в масках и в перчатках. Флакон с антисептиком привязан, чтобы не стащили ушлые покупатели.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Монетке» весь персонал в масках

Обеспечение дезсредствами в магазине «Fix Price», ул. Ленина, 54

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Fix Price» средство для дезинфекции рук. Привязан

Кассиры на кассе просят посетителей надеть маски. Все сотрудники магазина в масках и в перчатках. В  «Fix Price»по ул. Ленина, 54 висит объявление,  сообщающее, что здесь можно обработать руки дезинфицирующим раствором. Масок бесплатных нет. Индивидуальные средства защиты можно приобрести на кассе за 5 штук — 145 рублей.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Fix Price» все сотрудники в масках

Обеспечение дезсредствами в магазине «Пятерочка» ул. Ленина, 67А

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Пятерочке» антисептик на кассе

В магазине «Пятерочка» ул. Ленина, 67А возле кассы стоит антисептик для обработки рук, бесплатных масок нет. Индивидуальных средств защиты нет и в продаже.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Пятерочке» все сотрудники в масках и перчатках

Обеспечение дезсредствами в супермаркете «Сантимо», ул.Первомайская, 12

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Сантимо» на входе антисептик и перчатки

В магазине «Сантимо» на ул. Первомайской, 12 одна гигиеническая маска стоит 29 рублей. Это единственное место в Бердске, где «Курьер. Среда. Бердск»встретил маски для детей. Для мальчиков с машинками, для девочек с зайчиками по 75 рублей за штуку.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Сотрудники «Сантимо» в масках и перчатках

Обеспечение дезредствами в супермаркете «Магнит», ул. Первомайская, 19

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В супермаркете «Магнит» есть средство для обработки рук

Сотрудники супермаркета «Магнит», расположенного на улице Первомайская, 19, рассказали о введении входного масочного контроля. Тем посетителям, у которых нет средств индивидуальной защиты с собой, им предлагают воспользоваться бесплатной одноразовой маской, которые расположены около кассы. Также на входе установлен флакон с антисептиком, где каждый желающий может обработать руки.

Обеспечение дезсредствами в магазине «Быстроном», ул. Ленина, 6/1

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Быстрономе» есть антисептик и перчатки

При входе в магазин «Быстроном» в ТРЦ «Астор», на ул. Ленина, 6/1 покупатель может надеть одноразовые перчатки. Также имеется антисептик.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Быстрономе» продавцы и покупатели в масках

Обеспечение дезсредствами в магазине » Мария-Ра», ул.Ленина, 20

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
Магазин » Мария-Ра», ул.Ленина, 20

В арсенале торговой сети «Мария-Ра» (в частности, по ул. Ленина,20) имеется антисептик, одноразовые маски.

Рейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где есть
В «Мария- Ра» есть антисептик для рук
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От редакции

Надеваете маску в магазине?

Аноним, 06 июня 2020 21:15
НВР:
Да!
Аноним, 06 июня 2020 23:51
Да НВР:
Аноним, 07 июня 2020 00:04
"При этом, выйдя за порог, жители региона должны надеть маску." Губернатор пусть лучше Собянина послушает. Клоун Джигурда не нравится, но здесь он во многом прав. Где закон, обязывающий ходить всем в масках?
Аноним, 07 июня 2020 07:46
Болезнь и гибель(иногда)а еще неуважение к окружающим,вот вам и закон...
.
Аноним, 07 июня 2020 00:29
Фото репортаж хороший. К сожалению не раскрыт ГОСТ той маски в которой можно ходить в магазин. Я хожу в маске деда мороза во все магазины. Надеваю бороду и пластиковую маску. Обслуживают
Евгений, 07 июня 2020 09:19
На улицу выхожить можно не только на работу но и по указу Травникова "с 12 мая будут разрешены занятия спортом, физкультурой на улице в количестве не более двух человек и при соблюдении социального дистанцирования. Разрешаются прогулки – без посещения общественных мест, детских площадок – группам не более двух человек или членам семьи, которые проживают по одному адресу".
Пип, 07 июня 2020 10:22
Эти тряпочки из салфеток,которые предлагают в магазине Вы называете масками?
Keri, 07 июня 2020 10:30
Ужас, модераторы не пропускают, завтра пойду в администрацию жаловаться и в прокуратуру. удалено магазин, там вообще никаких мер по короновирусу, все открыто, все продукты. Масок не у одного. У продавца тоже. Не перчаток, не санитайзера. Продают всем без масок на лево и на право.

название магазина удалено - нет доказательств. модератор
Аноним, 07 июня 2020 10:48
Ты не в маске? Значит ты коронаотступник и вероотступник в коронарелигию и тебя нужно примерно наказать! Не приведёт ли эта охота на ведьм к тому, что когда всех начнут колоть толком не проверенной вакциной осенью, за которой сума сойти уже авансом назначен семи тысячный штраф, то людей отказывающихся от опытов на себе начнут массово травить и запугивать? Вы об этом не подумали? Приходишь устраиваться на работу, а тебя травят булингом, за то что у тебя нет прививки и по этой причине откажут ребёнку в школе и или садике, а взрослых лишат работы без этой чёрной метки? Может быть такое? Судя по издевательству над людьми в магазинах, всё к тому и идёт!
житель колхоза, 07 июня 2020 20:07
Кому ты нужен, неужеле сложно одеть маску, все такие "умные"
Аноним, 07 июня 2020 21:21
С какой стати должны вообще одевать маску? Мы же не стадные животные.
Бывалый, 07 июня 2020 11:17
Жёсткий цирк. Чем он кончится?
Дмитрий, 07 июня 2020 14:18
Барановирус под всеобщей маской спрятал лица людей , их мимику и эмоции , красоту и грацию женских улыбок ! Масса населения приняла этот бред , отсутствие здравомыслия и рабское послушание ведёт к второму этапу вкинутого флешмоба - вакцинация и чипирование ! Занимайте очередь , население !))
Аноним, 07 июня 2020 17:00
Виктория Боня, перелогиньтесь)
Шок, 07 июня 2020 16:29
Скажите, а агентствам недвижимости кто разрешал работать ? Что то я не припомню такого....
Аноним, 07 июня 2020 18:29
Скоро касочный режим введут. Обоснуют мол так и так без каски не обслужим. И ведь стадо Баранов наденет
Елена, 07 июня 2020 21:19
НВР:
Да
Алена, 07 июня 2020 21:21
Может быть бараны это как раз те, кто не носит маски?
Covid-19, 07 июня 2020 21:37
Нет, Алена, те, кто не носит маски - в большинстве своем понимают, что эпидемия "коронавируса" - это вселенский обман, с помощью которого население всего мира будет порабощено перед уже надвигающимся созданием Мирового правительства. А перед этим, все должны быть посчитаны, оцифрованы и иметь минимум прав на свое полноценное существование.
Алена, 07 июня 2020 22:07
Covid-19, 07 июня 2020 21:37
Когда я читаю ваши высказывания,то мне кажется что вас уже чипировали. Но чип вам достался дюже глючный.
Covid-19, 07 июня 2020 22:25
Какие именно высказывания? Давайте обсудим это.
Аноним, 07 июня 2020 22:52
Covid-19, 07 июня 2020 21:37
Если честно - то практически все. Но про чипизацию- это вообще огонь.
Covid-19, 07 июня 2020 23:09
Я про чипизацию здесь почти и не говорю, вам надо повнимательнее читать мои комментарии. Приходится повторяться при обсуждении различных тем. Честно говоря, я не особо уверен, что чипизация будет совпадать с грядущей повальной вакцинацией. По многим данным, она будет происходить принудительно при уже самом вступлении Мирового правительства в свои права.
Это будет введено параллельно с отменой наличных денег, которая уже почти произошла в некоторых странах мира, например, в Швеции.
Аноним, 08 июня 2020 05:19
Может тогда во время вакцинации от кори будет происходить чипизация?
барабашка, 08 июня 2020 15:09
написано же что по подсчетам, семья в месяц должна на одного человека тратить по 7000 на безопасность от коронорвируса. экономика мать ее, и не более! пока маски на распродадут цирк не исчезнет
Бред, 08 июня 2020 15:13
Читаю комментарии и прям плакать хочется. Какой бред пишут. Вселенский обман, порабощение, чипизация. Что-то когда все накупили себе сотовых телефонов, никто не противился. А благодаря сотовым телефонам всех нас можно отследить. Только это никому не надо. Ввели безнал, тоже способ вас поработить? Мы зависим от безнала и банкомата, но всех пугает придуманная чипизация. Она и так у нас уже есть, только не под кожей. А смысловой разницы никакой. А маски? Я постоянно при простуде ношу маску чтобы своих детей не заразить, беременная была тоже без маски из дома не выходила Еще задлго до появления коронавируса, и ничего Со мной не случилось. А Вы продолжайте верить в сказки про порабощение. Кому Вы нужны вообще и зачем ?!
Covid-19, 08 июня 2020 19:55
Женский ум стремится к простоте. Мы же вас прекрасно понимаем.
Аноним, 08 июня 2020 15:41
НВР:
Нет

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