Опасные гигантские тополя на видео нависают над прохожими на ул. Комсомольской и у остановки «11 квартал» Бердска

Эти старые деревья стоят на территории двухэтажек. У жителей не хватает средств их убрать. Власть ищет внебюджетные средства и спонсоров для помощи бердчанам.

Аварийных тополей боятся жители Бердска

Высокие старые тополя пугают жителей Бердска. Об этом читатели сообщили в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом, когда будут приняты меры по их ликвидации. Напомним, в ураган 26 мая в городе упало 11 деревьев, в том числе 3 на проезжую часть, два на автомобили. Без воды и света остались 6 высоток и 470 частных домов. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказывал, что за последние 4 города в Бердске убрано около 2000 аварийных деревьев.

— Я живу в доме на №13 ул. Комсомольской. Тополя очень высокие и опасные. К тому же от них везде пух, — пожаловалась пожилая жительница.

К тому же в архиве редакции редакцию «Курьер. Среда. Бердск» остались фото и видео сломанных тополей после урагана. Они нависали над тротуаром в районе остановки.

Владимир Захаров отметил, что большинство высоких аварийных тополей в районе «11 квартала» находятся на территории двухэтажек, где всего по 9 квартир. Им не хватает средств их ликвидировать.

— Для помощи жителей мы ищем возможность, изыскиваем внебюджетные средства, поддержку от спонсоров. В этом году мы постараемся найти эту возможность и ликвидировать аварийные деревья. После урагана мы часть работ уже проделали, — сказал Захаров 8 июня.

Автор видео Алена Романцова