Духов день 8 июня 2020: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено

7 июня 2020 года отмечается Троица, на следующий день — Духов день

День Святого Духа в 2020 году у православных отмечается 8 июня. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в Духов день, а также история праздника, его обычаи и приметы.

— Что такое Духов день

День Святого Духа, или Духов день – это церковный праздник, в православной традиции продолжающий торжества в честь Святой Троицы. А двунадесятый праздник (один из двенадцати главных в году) Троицы в этом году выпал на 7 июня.



В Троицын день вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов. Произошло оно на пятидесятый день после Пасхи (Воскресения Христова). Верующие в эти дни прославляют единого Бога, явленного в трех лицах – Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Эти три ипостаси одного Бога и называют Святой Троицей.«Это торжество установлено самим явлением Святого Духа, которое произошло в Иерусалиме на 50-ый день после Воскресения Христова. И сам праздник в Церкви, как и Воскресение Христово, отмечается с тех же пор, как совершилось событие. Это самые древние христианский праздники», — рассказывает настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский.Когда Дух Святой сошел на апостолов, они заговорили на разных языках — и их проповедь христианства распространилась по миру. Потому событие это отмечают как рождение Церкви. И если Дух святой «дышит, где хочет», то Бог-Сын после своего вознесения находится «одесную» — по правую руку — от Бога Отца.«Святой Дух существует всегда в мире, потому что Бог всегда существует и действует в мире. Например, он говорит через пророков и являет себя в чудесах. Но дарование Святого Духа, через которое человек приобщается Богу – дано именно на Пятидесятницу (Троицу – прим.ред.)», — поясняет Уминский.По его словам, именно тогда Святой Дух сошел на апостолов, а в их лице – на всех людей. «Поэтому мы говорим, что тогда родилась Христова Церковь. Через Святой Дух человек приобщается Богу. И таинство приобщения – это миропомазание, которое совершается сразу после крещения человека. Именно так, через крещение и миропомазание – человек получает дары Святого Духа, которые сошли на апостолов на Пятидесятницу», – добавляет представитель Церкви.Отдельной иконографии у праздника нет – в центре храма остается все та же праздничная икона, что и на Троицу — икона Сошествия Святого Духа. «Святой Дух не изображается: он невидим и непостижим. Нет иконописного образа и у Бога–Отца, хотя Его иногда изображают в виде старца с бородой, но это неканоническое и запрещенное соборами изображение. Есть изображение только Бога–Сына, поскольку Его видели, Он воплотился», — рассказывает Уминский.Почему же именно этой ипостаси Святой Троицы — Святому Духу — у православных посвящен отдельный день и почему он следует сразу за кульминацией празднования Пятидесятницы?

Когда отмечается День Святого Духа



«У каждого Великого праздника существуют дни так называемого «попразднства», то есть когда праздник продолжается», — отмечает протоиерей Алексей Уминский. Так, например, праздник Пасхи продолжался 40 дней, а торжества в честь Святой Троицы длятся до «отдания праздника» в течении недели.«На следующий день после самого торжественного события празднуется «сугубая память» главного лица праздника. Например, на следующий день после Рождества Христова отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, поскольку именно она послужила миру, родив Иисуса. После праздника Крещения Господня – день Иоанна Крестителя, потому что именно он крестил Иисуса Христа. Также День Святого Духа, который отмечают на следующий день после Троицы (Пятидесятницы), посвящен Святому Духу. Потому что именно Он сходит на апостолов», — разъясняет священник.Когда празднуется Духов день в тот или иной год, можно высчитать, если уже известна дата празднования Пасхи. Так, Троицу отмечают всегда на 50-й день после Воскресения Христова. А на 51 день после Пасхи – День Святого Духа. В 2020 году Пасха была 19 апреля – значит, «Духов день» выпадает на 8 июня. Это у православных, пользующихся Юлианским календарем (он отличается от Григорианского, по которому живут западнохристианские церкви и светское общество).А вот у католиков, например, Троицу и Пятидесятницу принято праздновать с разницей в неделю. Последняя же в западнохристианской церковной традиции празднуется как раз как День сошествия Святого Духа на апостолов. В 2020 году этот праздник выпал у западных христиан на минувшее воскресенье 31 мая. А последующий понедельник в некоторых «католических» странах объявлялся выходным.Что же касается дня недели, в который у православных отмечается Духов день, то он тоже легко определяется. Поскольку Троица приходится на воскресенье, то следующий за нею праздник Святого Духа – на понедельник.

Как отмечать Духов День

Как и в любой церковный праздник, в Духов день главное – молиться. В этом году, если эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет, то как обычно – в храме. А если по санитарным требованиям храм закрыт или уже заполнен, и нельзя войти в него, не нарушая обязательной дистанции, то духовенство рекомендует молиться дома, следя за трансляцией богослужений.

На Троицу есть церковная традиция украшать храмы живыми ветвями берез, дубов, а порой — маленькими молодыми деревцами, и застилать полы свежескошенной травой. Эти украшения остаются на всю Троицкую неделю, в том числе – и на Духов день. Священники в это время служат в зеленых облачениях.



«Символическое значение этого — в том, что дух животворит, что он дает миру жизнь: природа Богом животворится, всякая душа живится. Это образ жизни, расцвета», — рассказывает Уминский.На Духов День совершается праздничная литургия, после нее – проповедь, в которой, обычно, священники поздравляют верующих. Но сам праздник (как и суточный церковный круг) – начинается накануне. Так, часть праздничного богослужения – великая вечерня – совершается в воскресенье, в Троицын день. И по современной церковной традиции – «сразу после литургии, так как народ уже собрался в храмах», поясняет священник.«В воскресенье совершается вечерня с призванием Святого Духа, длинными и торжественными молитвами, которые священник и прихожане читают на коленях», — говорит батюшка. Так называемые «коленопреклоненные» молитвы читают на вечерне Дня Святого Духа впервые после долгого перерыва. По церковному уставу, начиная с Пасхи и до Дня Святой Троицы земные поклоны запрещены — и на коленях в этот период верующие тоже не молятся. «Праздник Пасхи является самым великим у христиан. Радость оттого, что Христос воскрес из мертвых не дает нам в это время чувствовать дух покаяния, сокрушения — и стоять на коленях. Царит дух радости, которая возносит человека вверх», — объясняет протоиерей.И если на 40-ой день Христос вознесся от людей на небо — вверх, то на Пятидесятницу Дух Святой совершает снисхождение к человеку — вниз. «Благоговение перед Духом Святым побуждает христиан также благоговейно становится на колени. Бог очень снисходителен к человеку. Так и мы должны проявлять снисхождение к слабому, поддерживать того, кто нуждается», — призывает священник.

Чего нельзя и что можно делать

Согласно учению Церкви, в этот день, как и в любой другой, нельзя делать зла, обращаться к языческим обрядам или совершать ритуалы, продиктованные суевериями и народными приметами, коих с Духовым днем связывают немало.

Перед праздниками священникам часто задают вопросы, можно ли в день того иного церковного торжества возделывать землю или заниматься иным тяжелым трудом. В Русской церкви ответ один: работать можно, но в день праздника очень важно посетить храм, поприсутствовать на службе или помолиться дома, уделить особое внимание своей духовной жизни и поддержать нуждающихся.

А каких-то особых церковных ограничений, чего нельзя делать в этот день, – нет. Духов день — не постный: праздник Святой Троицы отмечается целую неделю, в это время поста нет.



Некоторые задаются вопросом, можно ли ходить на кладбище в Духов день, — поминовение усопших, как и посещение их могил, в этот день не запрещается.

Молитвы на День Святого Духа

Святой Дух упоминается во многих молитвах и священных текстах. Но на вопрос, какие молитвы читать на День Святого Духа, священники обычно называют одну, самую известную. Она так и называется – молитва Святому Духу:

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

Среди прочего в праздник можно прочитать акафист Святому Духу, в котором есть такие слова:

«Приидите, вернии, Духа Святаго прославим сошествие, Иже от Отеческих недр на апостолов излився яко водами, боговедением покры землю, и живоносныя благодати богоусыновления, и горния славы сподобляет чисте притекающих к Нему, освящает же и обожает зовущих: Прииди, Утешителю Душе Святый, и вселися в ны».

Приметы и обычаи

По словам Алексея Уминского, Духов день – христианский церковный праздник для всех православных, а народные традиции, приметы и обычаи, распространенные в тех или иных регионах, не имеют отношения к христианству.



Так, например, и в наши дни в России в народе нередко можно услышать, будто Духов день попадает на начало русальей недели. У славян считалось, что в «русальни», как еще называли это время, из водоемов выходят их таинственные обитательницы – русалки, или иначе мавки. Это мифические существа, в которых превращались, по одной из версий, некрещеные покойники и утонувшие дети, а по другой – умершие в девичестве женщины. Встреча с таким явлением не сулила живому человеку ничего хорошего: могли утащить в воду.«Все эти русальни, бросание в воду венков, купания и прочее – глупости, конечно. Как эта «мифология» появляется: в деревне этнографы что-то раскопали, бабка какая-то что-то рассказала, из этого сделали вывод, что русские должны устраивать русальни. А многое вообще придумала интеллигенция в XIX и XX веках – забавы ради», — объясняет религиовед Роман Силантьев.А зачастую, по его словам, это имеет и коммерческую сторону – легенды, традиции и обряд создают для привлечения туристов. «Это все типичное суеверие. Суе – то есть суетное — «бессмысленноверие», — добавляет он.

Из народных «традиций» на просторах интернета можно также встретить: начало купального сезона в Духов день, гадания по венкам на воде, прогноз погоды на основе того, идет ли дождь. Также это время известно как «именины земли», или «день земли», когда вводился запрет на посевные работы для «отдыха» почв. Однако, можно ли работать на земле, – сегодня решают, конечно, преимущественно исходя из сельскохозяйственного годового цикла, а не из суеверий.

«Приметы, особенно привязанные ко временам года, давно не работают, потому что мы живем по григорианскому календарю, а приметы исторически были привязаны к юлианскому», — рассказал религиовед. Кроме того, многие церковные праздники, в том числе День Святого Духа, «плавающие» — то есть, не привязаны к определенной дате. Поэтому, по словам Силантьева, связывать народные поверия и ритуалы с христианскими праздниками нельзя не только содержательно, но и хронологически.

Поздравления

Воцерковленные православные христиане традиционно поздравляют друг друга коротко: «С Днем Святого Духа!» Или даже еще проще: «С праздником!» В этих немногих словах для верующего содержатся и все благие пожелания, главное – чтобы произносились они от чистого сердца и с искренней радостью.

В интернете же сегодня, как известно, можно найти и высокохудожественные образцы народного творчества, посвященные различным праздникам, в том числе православным. По сформировавшейся в последние годы традиции и верующие, и неверующие зачастую рассылают их родным и близким, чтобы порадовать, утешить и вдохновить. Среди них популярны и такие стихи неизвестного автора на Духов день:



«В понедельник Духов день,Сразу после Троицы,День Святого Духа,Всё теперь устроится!Будут птицы щебетать,Над окошками летать,Лето жаркое придёт,Солнце яркое взойдёт.Все дома украсятБерёзовыми ветками,Будут радостно игратьСо своими детками!»

Источник: РИА Новости