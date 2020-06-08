От коронавируса умер 49-летний патологоанатом больницы № 25 Новосибирска

Он на протяжении трех недель вскрывал тела умерших пациентов от COVID-19.

В Новосибирске умер патологоанатом медсанчасти № 2

В Новосибирске умер патологоанатом медсанчасти № 25, на базе которой развернут коронавирусный госпиталь — врач заразился COVID-19.

— Это действительно так, умер патологоанатом. Да, у него был коронавирус, — подтвердил НГС главный врач городской клинической больницы № 25 Сергей Астраков.

Источник редакции, близкий знакомый умершего, рассказал, что врачу было 49 лет, и он на протяжении трех недель вскрывал тела умерших пациентов от COVID-19. У мужчины, по его словам, не было никаких тяжелых или хронических заболеваний.

Источник: НГС