Лунный календарь посева и пересадки на 8-9 июня: На небе убывающая луна, пересадка и посев запрещены

Луна в знаке Козерог. это средний по плодородности знак. Обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера.

Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий стебель и хотя растут медленно, приобретают выносливость, устойчивость к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.

Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти и плодоносить в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные, но красивой формы цветы.

Благоприятно в козероге: замачивание семян;

посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;

посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;

посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;

посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;

можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;

корневая и некорневая подкормка растений;

обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;

заготовление сена;

защита от болезней и вредителей;

уборка на длительное хранение и на семена;

заготовка корней лекарственных растений;

заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в козероге посев и посадка следующих культур: овощных: арахис, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;

пряно-зеленых: базилик, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, шпинат, щавель;

плодово-ягодных: абрикос, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;

полевых: гречиха, ячмень;

цветов: ирис;

комнатных растений: драцена (деремская, душистая), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.