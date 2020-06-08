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Почему нельзя работать в саду и огороде 8 июня в Духов день после Троицы?

22:24 08.06.2020 Фото: pxhere.com
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В Духов день земля беременна урожаем, поэтому ее нельзя ни копать, ни засевать, ни втыкать палки. Верили, что если нарушить это правило, можно остаться без урожая.

Почему нельзя работать в саду и огороде 8 июня в Духов день после Троицы?
В Духов день лучше воздержаться от работы в огороде и саду

Почему нельзя работать в Духов день

Первый понедельник после Троицы также считается важным церковным праздником – Духов день. В этот день, по народным приметам, работать категорически нельзя, особенно осуществлять работы на земле – в огороде или саду.

С этим днем связано немало суеверий, связанных с землей, которые возникли очень давно, еще в дохристианские времена. Считалось, что в Духов день, земля – именинница. Посевные работы к этому периоду обычно заканчивались, все ждали новый урожай, поэтому Духов день был для нее своего рода отдыхом – крестьяне в этот день не пахали, не копали, не боронили и не засевали. Верили, что если нарушить это правило, можно остаться без урожая.

Также некоторые считали, что в Духов день земля беременна урожаем, поэтому ее нельзя ни копать, ни засевать, ни втыкать палки. Нужно разуться и пройтись босиком по земле, проговаривая молитву, чтобы земля-именинница дала вам здоровье, и забрала болезни.

Источник: Пронедра

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От редакции

Воздержитесь сегодня от работы в огороде?

Аноним, 08 июня 2020 09:54
НВР:
Да
Наталья, 08 июня 2020 11:12
Спасибо за информацию
Аноним, 08 июня 2020 12:39
НВР:
конечно...пройдусь босиком обязательно
Надежда., 08 июня 2020 13:17
Спасибо за совет. Обязательно учту.
Марина, 08 июня 2020 15:58
Если я незнала что 8 июня праздник что в огороде работать нельзя и что теперь делать?
Марина, 08 июня 2020 16:01
Что делать?
Аноним, 08 июня 2020 16:48
помолитесь и успокойтесь - бог простит
Аноним, 08 июня 2020 16:45
Полоть, и собирать жуков можно?
Аноним, 08 июня 2020 23:29
Плов на даче в казане можно жарить?

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