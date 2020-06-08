Как защитить свой дом от нечести и почему нельзя смотреть за своим отражением в воде в Духов день 8 июня?

День Святого Духа обладает как христианскими, так и языческими корнями

День Святого Духа, отмечаемый 8 июня 2020 года, имеет особые приметы, традиции, поверья, а также историю. Его дата является скользящей и выпадает всегда в понедельник на 51й день после празднования Светлого Воскресенья. Отсюда праздник еще называют Духовым понедельником, Понедельником Святого Духа.

История праздника Дня Святого Духа 8 июня 2020 года

В христианском учении Духов день наступает сразу после Святой Троицы. Апостолы вместе с Девой Марией молились в Сионской горнице на 10й день с момента Воскрешения Спасителя, когда услышали сильнейший шум. Неожиданно возник обжигающий огонь. Светящиеся языки огня летали над головами учеников, опустившись на их головы, они пропали. Таким образом, апостолы получили в дар благодатную способность глагола для проповедей Божьего Слова по всему миру.

День Святого Духа обладает как христианскими, так иЧем займетесь в Духов понедельник языческими корнями. До зарождения христианства его посвящали духам земли. Наши предки верили, что земля имеет некий дух, который способен воздействовать на жизнь каждого человека. по этой причине его называли Днем именин Земли. Ранее считали, что в этот день проявляют свою активность русалки и водяные.

Традиции и поверья праздника Дня Святого Духа

Православные верующие на Духов день с букетиком из березовых веточек посещают церкви, после завершения праздничного богослужения они освященные веточки приносят домой, чтобы украсить его. Наши предки ходили в лесную чащу вместе со священнослужителем, чтобы он освятил одну молодую березку, с которой затем каждая девушка срывала по ветке и несла домой. Они верили, что благодаря этому обряду можно защитить свой дом от нечисти.

В этот день также освящали не только березу, но и колодец. Наши предки считали, что это поможет избежать его пересыхания, а вода в нем будет всегда чистой.

На праздник люди ранее прислушивались к земле. До наступления рассвета они выходили в поле и прикладывались ухом к земле. Таким образом, они старались услышать все тайны.

В случае, когда девушки по каким-либо причинам не успели собрать целебной травы во время празднования Святой Троицы, то они это делали на День Святого Духа.

Поскольку праздник имеет языческие корни, наши предки даже после Крещения Руси старались задобрить плохих духов. С этой целью девушки отправлялись в лес и около реки развешивали ненужные детские вещи. Согласно поверью, в этот день можно повстречаться с русалкой, которая может смертельно защекотать человека. По этой причине на протяжении всей недели после празднования Дня Святого Духа детям и женщинам запрещалось выходить в лесную чащу.

По традиции женщины должны были на праздник накормить землю-матушку. С этой целью они собирались в поле, расстилали покрывало и организовывали трапезу. Данный ритуал способствовал хорошему урожаю.

Приметы праздника Дня Святого Духа 8 июня 2020 года

На День Святого Духа запрещается наблюдать за собственным отражением в воде. Поскольку девушка или молодой человек могут утратить истинную любовь.

Поскольку это праздник именин земли, то не разрешалось заниматься сельскохозяйственными работами, вышивать.

На День Святого Духа души умерших прилетают к березе или восседают на ее веточках. Вероятно, по данной причине береза является символом праздничного дня. Чтобы защитить себя от нечисти, наши предки в этот день носили в качестве амулета сильно пахнущие растения, включая чеснок, лук.

В случае, когда в этот день выпадало много осадков, то в последующие 6 недель погода не изменится. Примечательно, что гроза является хорошим признаком, поскольку таким способом земля прогоняет нечисть.

Чтобы привлечь удачу и укрепить свое здоровье в течение всего года, необходимо в утренний период походить босиком по росе.

Источник: rsute.ru