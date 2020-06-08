08.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Заплатят по 150 рублей за час работы по новым правилам сотрудникам в России с 1 января 2021 года

11:00 08.06.2020 Фото: pixabay.com
0

такая оплата труда будет использоваться только при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда.

Заплатят по 150 рублей за час работы по новым правилам сотрудникам в России с 1 января 2021 года
При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда

Парламентарии от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект о введении в РФ с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте закона.

При этом устанавливается, что минимальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

Авторы поясняют, что в России часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта, как полагают авторы, позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.
Законопроект направлен в правительство для получения официального заключения.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нормальная оплата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Подарить" Германию России собирается США
12:04 08-06-2020
Онлайн-примерка двери на сайте uberture.ru
12:02 08-06-2020
Онлайн-примерка двери на сайте uberture.ru
65% учеников начальной школы получат бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года
12:01 08-06-2020
65% учеников начальной школы получат бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года
БердскБез ума от счастья от работы на удаленке жители России, Новосибирска и Бердска. А работодатели рады?
12:00 08-06-2020
Без ума от счастья от работы на удаленке жители России, Новосибирска и Бердска. А работодатели рады?
Ввести генетику в школах планирует Владимир Путин
11:55 08-06-2020
Ввести генетику в школах планирует Владимир Путин
БердскРозыск: Сбил 11-летнюю девочку на "Зебре" по ул. Боровой и скрылся с места ДТП водитель в Бердске
11:54 08-06-2020
Розыск: Сбил 11-летнюю девочку на
Как лететь и какие места в самолете выбрать, чтобы не заразиться коронавирусом?
11:52 08-06-2020
Как лететь и какие места в самолете выбрать, чтобы не заразиться коронавирусом?
Какой вид фитнес-тренировки поможет улучшить настроение?
11:51 08-06-2020
Какой вид фитнес-тренировки поможет улучшить настроение?
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для каждого знака зодиака?
11:45 08-06-2020
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для каждого знака зодиака?
Больше 1000 треков написали российские музыканты в период самоизоляции
11:45 08-06-2020
Больше 1000 треков написали российские музыканты в период самоизоляции