Заплатят по 150 рублей за час работы по новым правилам сотрудникам в России с 1 января 2021 года

такая оплата труда будет использоваться только при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда.

При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда

Парламентарии от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект о введении в РФ с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте закона.

При этом устанавливается, что минимальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

Авторы поясняют, что в России часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта, как полагают авторы, позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.

Законопроект направлен в правительство для получения официального заключения.

Источник: РИА Новости