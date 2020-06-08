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Новая жертва COVID-19: Скончалась от коронавируса женщина 69 лет за сутки на 8 июня в Новосибирской области

10:40 08.06.2020 Фото: pixabay
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Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе – 3648. Из них 250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.

Новая жертва COVID 19: Скончалась от коронавируса женщина 69 лет за сутки на 8 июня в Новосибирской области
Женщина умерла за сутки 8 июня
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Новая жертва COVID 19: Скончалась от коронавируса женщина 69 лет за сутки на 8 июня в Новосибирской области

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По данным оперативного штаба на утро 8 июня в Новосибирской области за сутки выявили 102 случая COVID-19. 17 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончалась еще одна женщина в возрасте 69 лет.

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе – 3648. Из них 250 детей. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 652.

224 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 135 609 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 1 703 жителя региона, 19 933 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 218 случаев ОРВИ, госпитализированы 23 пациента.

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