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Здоровье / Общество

Деменция «не любит» людей с открытым характером

10:50 08.06.2020 Фото: Pixabay
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Экспертами была изучена взаимосвязь различных черт личности и лёгких когнитивных нарушений, которые являются предшественниками деменции.

Деменция не любит людей с открытым характером
Для исследования отбирали людей старше 65 лет

Для исследования были приглашены 524 человека, возраст которых составил 65 лет и больше. Эксперты выделили для изучения пять черт характера человека: невротизм, экстраверсию, сознательность. покладистость и открытость.

Проведённое на протяжении трёх лет наблюдение показало развитие моторного когнитивного риска у 38 участников эксперимента, и лёгкие когнитивные нарушения, сопровождающиеся частичной потерей памяти у 69 человек.

У людей, отличавшихся открытостью характера на 6% был ниже риск развития лёгких форм когнитивного нарушения. В отличие от них, люди с невротическим складом характера на 6% чаще подвергались риску развития деменции.

“Проведение дополнительных исследований, поможет глубже изучить взаимосвязь личностных качеств и рисков развития старческого слабоумия у людей в возрасте”, – заявил ведущий специалист, доктор медицинских наук Эммелин Эйерс из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Источник: med-heal

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