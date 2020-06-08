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Первые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей Бердска

11:19 08.06.2020, Елена Белоусова
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Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда, другой от онкологии. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.

Первые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей Бердска
Алла Дробинская рассказала о двух случаях смерти пациентов с COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Первые жертвы: Умерли двое зараженных коронавирусом пожилых жителей Бердска

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Главврач БЦГБ Алла Дробинская на пресс-подходе 8 июня рассказала о двух случаях смерти пациентов с COVID-19. Вирус у этих бердчан был выявлен посмертно.
Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда. Анализы при вскрытии показали у него наличие коронавируса. Человек умер в мае этого года. Второй скончавшийся пациент имел онкологическое заболевание. Подтверждение положительного теста на COVID-19 пришло 7 июня — из Роспотребнадзора. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.

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От редакции

Курьер. Среда.Бердск

Аноним, 08 июня 2020 11:37
Первые жертвы чего? Инфаркта?

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