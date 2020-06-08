08.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как легко пережить магнитные бури в июне 2020: Самая сильная вспышка на Солнце будет с 8 по 9 июня

11:27 08.06.2020 Фото: pxhere.com
0

Магнитная буря 8 июня будет средней мощности, тогда как 9 июня стоит ожидать сильную и опасную. Вторая в свою очередь может сильно испортить планы людей, вызывая неприятные и опасные симптомы в организме.

Как легко пережить магнитные бури в июне 2020: Самая сильная вспышка на Солнце будет с 8 по 9 июня
Чтобы защитить здоровье во время магнитной бури, людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли

По прогнозам метеорологов в июне 2020 года на Землю обрушатся 2 магнитных бури 8 и 9 июня. Данная солнечная активность может вызвать головокружение, тревожность, перепады настроения. у метеозависимых людей последствия могут быть намного сильнее: скачки давления, тошнота, апатия.

Магнитная буря 8 июня будет средней мощности, тогда как 9 июня стоит ожидать сильную и опасную. Вторая в свою очередь может сильно испортить планы людей, вызывая неприятные и опасные симптомы в организме.

Как легко пережить магнитные бури в июне?

Чтобы избежать сильных головных болей и тахикардии, а так же ломоты в суставах и вялости следует заранее дать организму отдых. Не нужно перетруждать его физическими нагрузками, тяжелой пищей и сложной работай. Дайте отдохнуть себе и тогда вероятность перенести солнечную вспышку легко будет выше.

Для гипертоников полезно пить больше воды и снизить употребление соли в это время. А гипотоникам можно пить настойку лимонника или элеутерококка.

Хотя среди ученых нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на живые существа, но метеочувствительные люди это точно знают. Им всегда приходится не сладко в эти периоды солнечной активности.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вам отдых помогает облегчить симптомы в дни магнитных бурь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Утверждены новые критерии стандартного жилья в Минстрое
12:05 08-06-2020
Утверждены новые критерии стандартного жилья в Минстрое
"Подарить" Германию России собирается США
12:04 08-06-2020
Онлайн-примерка двери на сайте uberture.ru
12:02 08-06-2020
Онлайн-примерка двери на сайте uberture.ru
65% учеников начальной школы получат бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года
12:01 08-06-2020
65% учеников начальной школы получат бесплатное горячее питание с 1 сентября 2020 года
БердскБез ума от счастья от работы на удаленке жители России, Новосибирска и Бердска. А работодатели рады?
12:00 08-06-2020
Без ума от счастья от работы на удаленке жители России, Новосибирска и Бердска. А работодатели рады?
Ввести генетику в школах планирует Владимир Путин
11:55 08-06-2020
Ввести генетику в школах планирует Владимир Путин
БердскРозыск: Сбил 11-летнюю девочку на "Зебре" по ул. Боровой и скрылся с места ДТП водитель в Бердске
11:54 08-06-2020
Розыск: Сбил 11-летнюю девочку на
Как лететь и какие места в самолете выбрать, чтобы не заразиться коронавирусом?
11:52 08-06-2020
Как лететь и какие места в самолете выбрать, чтобы не заразиться коронавирусом?
Какой вид фитнес-тренировки поможет улучшить настроение?
11:51 08-06-2020
Какой вид фитнес-тренировки поможет улучшить настроение?
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для каждого знака зодиака?
11:45 08-06-2020
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для каждого знака зодиака?