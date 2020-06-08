Как легко пережить магнитные бури в июне 2020: Самая сильная вспышка на Солнце будет с 8 по 9 июня

Магнитная буря 8 июня будет средней мощности, тогда как 9 июня стоит ожидать сильную и опасную. Вторая в свою очередь может сильно испортить планы людей, вызывая неприятные и опасные симптомы в организме.

Чтобы защитить здоровье во время магнитной бури, людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли

По прогнозам метеорологов в июне 2020 года на Землю обрушатся 2 магнитных бури 8 и 9 июня. Данная солнечная активность может вызвать головокружение, тревожность, перепады настроения. у метеозависимых людей последствия могут быть намного сильнее: скачки давления, тошнота, апатия.

Магнитная буря 8 июня будет средней мощности, тогда как 9 июня стоит ожидать сильную и опасную. Вторая в свою очередь может сильно испортить планы людей, вызывая неприятные и опасные симптомы в организме.

Как легко пережить магнитные бури в июне?

Чтобы избежать сильных головных болей и тахикардии, а так же ломоты в суставах и вялости следует заранее дать организму отдых. Не нужно перетруждать его физическими нагрузками, тяжелой пищей и сложной работай. Дайте отдохнуть себе и тогда вероятность перенести солнечную вспышку легко будет выше.

Для гипертоников полезно пить больше воды и снизить употребление соли в это время. А гипотоникам можно пить настойку лимонника или элеутерококка.

Хотя среди ученых нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на живые существа, но метеочувствительные люди это точно знают. Им всегда приходится не сладко в эти периоды солнечной активности.