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Здоровье / Общество

Можно ли изменить группу крови человека?

11:07 08.06.2020 Фото: pxhere.com
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Группа крови – это тип, который связан с наличием или отсутствием специфических белков, и определяется генотипом человека.

Можно ли изменить группу крови человека?
Смена группы крови возможна лишь в теории

Считается, что группа крови не меняется в течение жизни

Группа крови – стабильная характеристика, которая определяется при рождении человека, и в нормальных условиях группа крови не меняется. Группа крови – это тип, который связан с наличием или отсутствием специфических белков, и определяется генотипом человека. Группа крови является врождённым признаком, и в истории медицины не было ни одного случая спонтанного или самопроизвольного изменения ее типа.

Теоретически группа крови может измениться в случае пересадки костного мозга, но для этого необходимо, чтобы донор был обладателем другой группы крови. Сейчас врачи подбирают доноров так, чтобы их группа крови совпадала с группой крови реципиента. Это повышает шансы на успешную трансплантацию костного мозга.

Совпадение группы крови и других показателей значительно увеличивает вероятность того, что костный мозг приживётся. В противном случае ткани реципиента начнут его отторгать. Потому смена группы крови возможна лишь в теории. На практике подобные эксперименты не проводились.

При тестировании допускаются ошибки

Так случается, что при первом и последующих тестах, группа крови не совпадает, а потому многие думают, что этот показатель может меняться в течение жизни. Но в таком случае речь идёт об ошибке. Медики определяют этот показатель уже много десятилетий, поэтому тест считается простым, и ошибки случаются редко. Но бывает сразу несколько заболеваний, которые затрудняют тестирование.

Существует несколько причин для ошибочного тестирования. Среди них:

• Лейкемия, заболевания крови и новообразования;
• Возраст. У новорожденных, и людей старшего возраста выработка антигенов затруднена, а потому они могут не определяться;
• Проведение иммуносупрессивной терапии;
• Тяжёлые инфекции.

Стоит отметить, что в нормальных условиях группа крови не меняется и меняться не может. Но существует ряд болезней и других факторов, которые существенно усложняют ее определение. К таким пациентам врачи относятся особенно внимательно, а также проводят дополнительные тесты. Особенно в случае переливания крови и пересадки костного мозга.

Источник: Пронедра

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