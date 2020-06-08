25 самых главных легенд о потопах человечества

Если вы думаете, что великий потоп в истории человечества был всего один, вы сильно заблуждаетесь. Разных мифов и легенд о том, как вода смывала всё на своём пути, существует не меньше 200.

Что удивительно, в большинстве историй причиной потопа является божественное вмешательство

Что удивительно, в большинстве историй причиной потопа является божественное вмешательство. То есть, разные Боги неоднократно пытались истребить всё зло и оставляли только горсточку хороших людей, которые должны были возродить жизнь на Земле.

1. Легенда о Трентрен Вилу и Кайкай Вилу

Эта легенда пришла из гор с юга Чили. Согласно ей, когда-то существовало два гигантских змея – Трентрен Вилу и Кайкай Вилу. Бог воды и бог земли постоянно сражались друг с другом. Но в конце концов, после того как Кайкай Вилу затопил большую часть Земли, победил Трентрен Вилу. Разумеется, без потерь не обошлось. Зато теперь у берегов Чили находится огромное количество островов.

2. Уну-Пачакути

Согласно мифу инков, бог Виракоча создал расу гигантов, но потом вынужден был убить всех людей, поскольку они стали непредсказуемыми и неконтролируемыми.

3. Миф о Девкалионе

Девкалион был сыном Прометея. Когда Зевс решил уничтожить человечество за жадность, злость, непослушание, Девкалион умолял его смиловаться. Но бог был настроен решительно. Тогда Девкалион, по совету отца, построил ковчег, в котором он мог бы чувствовать себя в безопасности во время атаки водной стихии. В результате большая часть человечества была уничтожена. В живых остались только Девкалион, его жена и те, кому удалось добраться до гор до начала потопа.

4. Кровавый потоп Вяйнямёйнена

Этот герой финской мифологии первым построил лодку. После того как дьявол поразил его топором, мир утопал в крови Вяйнямёйнена, а герой на собственном судне отправился к землям Похьелы, где началась новая страница истории человечества.

5. Легенда о Таухаки

В мифологии маори Таухаки вызвал потоп, чтобы уничтожить своих завистливых и жадных сводных братьев. Всех же мирных жителей он предупредил об опасности и отправил на гору Хикуранги.

6. Бочица

По одной южноамериканской легенде, человек по имени Бочица прибыл в Колумбию и научил людей заботиться о себе самостоятельно, не полагаясь на волю богов. Он очень много времени тратил на помощь, и это совершенно не нравилось его супруге. Гюйхака стала молиться богу воды, чтобы тот затопил землю и убил всех её «соперников». Бог Чибчакун услышал её молитвы, но Бочица, взобравшись на радугу, при помощи золотого скипетра таки сумел справиться со стихией. Направив воду в безопасные русла, он сумел спасти некоторых людей, но многие всё же погибли.

7. Потоп майя

Согласно мифологии майя, Хуракан, которому покорялись ветра и бури, вызвал наводнение, чтобы наказать людей, разгневавших богов. После потопа восстановлением жизни на Земле занимались семеро человек – трое мужчин и четыре женщины.

8. История камерунского потопа

По легенде, девушка молола муку в тот момент, когда к ней подошла коза. Животное хотело поживиться. Девушка сначала отогнала её, но когда коза вернулась, позволила есть, сколько ей угодно. За проявленную доброту животное предупредило девочку о близящемся наводнении, и она с братом успела спастись.

9. Темуанский потоп

У темуанского народа есть легенда о том, как их предки погибли из-за того, что они разозлили богов. Выжить удалось только одной паре, которая успела вовремя забраться на дерево.

10. Потоп Нисквалли

В одном мифе индейцев Пьюджет Саунд рассказывается о том, как численность населения возросла настолько, что люди, съев всех животных и рыб, принялись уничтожать друг друга. Тогда на них было послано наводнение. Выжила только одна пара, они и создали новую расу.

11. Шумерский потоп

Шумерам довелось пережить несколько потопов. Один случился из-за того, что шум, создаваемый людьми, не давал богам спать. Над человечеством сжалился только бог Энки. Он предупредил Зизудру, который успел построить корабль и переправил на нём часть людей в безопасное место.

12. Наводнение в эпосе о Гильгамеше

Ещё одна шумерская история. Гильгамеш искал секрет вечной жизни и встретил Утнапиштима – человека, узнавшего эту тайну. Как выяснилось, безсмертием его наградил бог Эниль за то, что он, узнав о надвигающемся потопе, построил лодку, погрузил на неё свою семью, все свои богатства, семена и отправился в плавание. Когда потоп прекратился, он сошёл на горе Нисир, где и занялся созданием новой цивилизации.

13. Ноев потоп

Это самая известная история. Люди стали такими злыми, что Бог решил истребить цивилизацию водой. Ною же было поручено построить ковчег и собрать на нём свою семью и по паре каждого вида животных. Судно плавало очень долго, пока на небе не появилось предзнаменование – радуга означала конец потопа.

14. Миф об эскимосском потопе

По легенде, вода затопила всю землю. Люди бежали на плотах и жались друг другу, чтобы согреться. Спасением стал волшебник Ан-оджуй. Он бросил в воду свой лук и приказал ветру стихнуть. После того как пучина поглотила его серьги, наводнение прекратилось.

15. Вайнабужу и Великий потоп

Когда мир погрузился во тьму зла, Творец решил очистить землю потопом. Одного из выживших мужчин звали Вайнабужу. Он построил плот для себя и животных и плавал, ожидая конца наводнения. Но потоп не прекращался, тогда он отправил животных на поиски земли. Когда горстка грязи оказалась у Вайнабужу в руках, он положил ее на спину черепахе, которая увеличилась в размерах и стала новым миром.

16. Бергельмир

В древненорвежской мифологии сыны Борра убили Имира. Крови было так много, что она затопила мир, и вся раса гигантов погибла. Только Бергельмир и его родня сумели сбежать и дать жизнь новой истории ётунов.

17. Великий Юй

При помощи магической грязи, черепахи и дракона Юй сумел перенаправить воды Великого потопа в каналы, озера и туннели. Так он спас Китайскую империю от гибели.

18. История о корейском потопе

Согласно старого корейского мифа, у феи и лаврового дерева родился сын. Фея отправилась на небеса, когда мальчик был маленьким. Во время потопа лавровое дерево велело сыну оправиться странствовать по воде. Мальчику удалось спасти другого мальчика и бабушку с двумя внучками. Все остальные люди погибли от наводнения, но эти две пары сумели возродить жизнь на земле.

19. Бирманский потоп

Во время большого потопа спастись на лодке удалось мужчине по имени Поупоу Нань-чаун и его сестре Чангко. Они взяли с собой девять петухов и девять иголок. Каждый день после прекращения дождя люди выбрасывали за борт по петуху и иголке, чтобы проверить, спала ли вода. Только на последний, девятый день, петух запел и было слышно, как иголка ударилась о скалу. Тогда пара сошла на землю.

20. Нюйва

Эта богиня из китайской мифологии спасла мир во время потопа, собрав разноцветные камни, расплавив их и залепив дыры на небесах, сквозь которые на землю лилась вода. После этого Нюйва отрубила лапы огромной черепахе и поставила на них небосвод.

Нюйва — создательница человеческих существ

Нюйва — создательница человеческих существ. Иллюстрация: С. М. Ян/Великая Эпоха



В Китае существует древняя легенда, в которой говорится о том, что все человеческие существа, в том числе и китайцы, были созданы Нюйвой. Первые люди, созданные Нюйвой из грязи, были такими же, как марионетки — игрушками без жизни, мыслей и движений. Нюйва была неудовлетворена этим, и решила вдохнуть в эти марионетки своё волшебное дыхание, и дать им душу. Таким образом, они стали живыми человеческими существами.

Но у этих людей отсутствовала мудрость, а также способность выживать в суровых условиях. Они не знали, как контролировать свои эмоции и не имели представления о происходящем в окружающей их среде. У них не было логики или мировоззрения, и они были очень уязвимы. Когда первые люди вымерли, Нюйве пришлось сделать ещё одну группу людей. Эта дополнительная работа была очень утомительной и заняла много времени.

Нюйва дала человеческим существам мудрость. Богиня создала для них музыкальные инструменты, обучила музыке, песням и танцам. И тогда люди стали способны выражать свои чувства с помощью пения и танцев. С тех пор они могли управлять собой и обогатили свою жизнь.

Для продолжения человеческого рода Нюйва создала такое понятие, как взаимоотношения полов, чтобы мужчина и женщина жили вместе и рожали детей, которые являлись бы следующим поколением людей.

Постепенно люди приходили к пониманию того, как вести себя и жить в гармонии с собой и природой. Человеческая история, культура и другие аспекты жизни стали развиваться и мало-помалу распространяться. Постепенно их примитивная жизнь стала более разносторонней, и люди перешли к более цивилизованному образу жизни.

На Западе говорят о похожей истории: Бог создал Адама и Еву — прародителей человечества. Опираясь на восточные и западные мифы, мы можем говорить об общей идее: люди были созданы Богом.

21. Потоп хопи

У племени хопи есть миф о женщине-паучихе, которая сплела гигантскую паутину, чтобы люди могли спастись на ней от потопа.

22. Ману и Матсья

Рыба приплыла к Ману и просила спасти ее. Он поместил ее в кувшин, из которого рыба вскоре выросла. Тогда Ману отнес ее в реку, но она продолжала расти. Только оказавшись в океане, рыба открыла себя как Вишну. Бог предупредил Ману о наводнении и приказал ему построить ковчег, на котором спаслись бы все виды растений и животных.

23. Потоп в Сааниче

Местные жители были уверены, что если соблюдать все правила Творца, можно получить благословение. Но однажды люди ослушались учений, за что были наказаны потопом.

24. Валийский потоп

Большой потоп на землю наслал монстр Афанк. В живых осталась только одна пара, которая спаслась на корабле.

25. Кенеше и народ комокс

У народа комокс есть рассказ о старике, который предупреждал о наводнении, приходя во снах. Коллективно люди построили каноэ и приготовились спасаться. Дождь начался точно в срок – как и предсказывал старик. Вода прибывала. Внезапно, словно огромный белый кит, показался ледник. Вскоре после этого потоп прекратился.

Источник: therussiantimes