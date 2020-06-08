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У 7 медиков обнаружили COVID-19 в Бердске. Двое в больнице

11:35 08.06.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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Медработники заболели в 20-х числах мая. Пять медиков находятся под домашним наблюдением.

У 7 медиков обнаружили COVID 19 в Бердске. Двое в больнице
У 7 медиков обнаружили COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
У 7 медиков обнаружили COVID 19 в Бердске. Двое в больнице

У 7 медиков обнаружили COVID-19 в Бердске. Двое в больницеАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, АкадемгородкеЕщё 1504 новостей

У 7 медиков обнаружили COVID-19. Двое в больнице. Заболели в 20-х числах мая. Два сотрудника на стационарном лечении. Остальные под домашних наблюдением, сообщила главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская 8 июня.

Анна Николаевна подчеркнула, что посетители поликлиник и больниц должны быть в масках, потому что 40% с COVID-19 с бессимптомным течением и являются опасными для окружающих.

— Часто когда я захожу в поликлиники и задаю вопрос нашим жителям, которые приходят на прием, почему вы не используете маску слышу в ответ: «Я здоров, чувствую себя хорошо». У меня убедительная просьба меня услышать, что маска защищает в первую очередь окружающих от той инфекции, которая может быть у любого человека. Медики находятся в категории риска. Мы постоянно говорим, что с температурой нельзя приходить, нужно вызвать врача на дом. В выходные дни и вечером вызывать скорую медицинскую помощь. Все это нужно для того,не распространять инфекцию,- считает Дробинская.

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