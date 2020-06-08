Топ-9 бестактных вопросов, которые бесят всех девушек

Девушки всегда смущаются и не знают, что отвечать на подобные вопросы. Особенно, если они звучат от посторонних или малознакомых людей.
Вопросы, которые ненавидят девушки:
- лидер всех вопросов – «Замуж еще не вышла?». Его начинают задавать еще в детском саду и до момента, пока в ЗАГСе не дадут свидетельство о браке;
- «Когда уже свадьба?». Этот вопрос при встрече задают все родственники и когда слышат «нет», начинают сочувствовать, будто девушка сбилась с ног в поисках жениха;
- «Где планируете жить?». Вопрос, который всегда заводит в тупик;
- «У тебя есть дети? Родишь и все сама поймешь»;
- «Когда пойдете за вторым/третьим?» (вопрос о следующем ребенке, даже если тебя только выписали из роддома);
- «Почему ты такая худая? Ешь больше»;
- «Что за ужас ты на себя надела?» или «Ой, какие красивые брюки. Где купила? А сколько стоят?»;
- «Почему ты постоянно носишь кроссовки? А как же каблуки?»;
- вопросы, касающиеся татуировок.
Источник: rsute