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Общество / Стиль жизни

Топ-9 бестактных вопросов, которые бесят всех девушек

11:30 08.06.2020 Фото: pxhere
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Девушкам часто задают бестактные вопросы, которые ставят их в тупик. Если появилось кольцо на безымянном пальце, начинается настоящий допрос.

Топ 9 бестактных вопросов, которые бесят всех девушек
Не задавайте неудобных вопросов малознакомым людям

Девушки всегда смущаются и не знают, что отвечать на подобные вопросы. Особенно, если они звучат от посторонних или малознакомых людей.

Вопросы, которые ненавидят девушки:

  • лидер всех вопросов – «Замуж еще не вышла?». Его начинают задавать еще в детском саду и до момента, пока в ЗАГСе не дадут свидетельство о браке;
  • «Когда уже свадьба?». Этот вопрос при встрече задают все родственники и когда слышат «нет», начинают сочувствовать, будто девушка сбилась с ног в поисках жениха;
  • «Где планируете жить?». Вопрос, который всегда заводит в тупик;
  • «У тебя есть дети? Родишь и все сама поймешь»;
  • «Когда пойдете за вторым/третьим?» (вопрос о следующем ребенке, даже если тебя только выписали из роддома);
  • «Почему ты такая худая? Ешь больше»;
  • «Что за ужас ты на себя надела?» или «Ой, какие красивые брюки. Где купила? А сколько стоят?»;
  • «Почему ты постоянно носишь кроссовки? А как же каблуки?»;
  • вопросы, касающиеся татуировок.

Источник: rsute

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