Топ-9 бестактных вопросов, которые бесят всех девушек

Девушкам часто задают бестактные вопросы, которые ставят их в тупик. Если появилось кольцо на безымянном пальце, начинается настоящий допрос.

Не задавайте неудобных вопросов малознакомым людям Девушки всегда смущаются и не знают, что отвечать на подобные вопросы. Особенно, если они звучат от посторонних или малознакомых людей. Вопросы, которые ненавидят девушки: лидер всех вопросов – «Замуж еще не вышла?». Его начинают задавать еще в детском саду и до момента, пока в ЗАГСе не дадут свидетельство о браке;

«Когда уже свадьба?». Этот вопрос при встрече задают все родственники и когда слышат «нет», начинают сочувствовать, будто девушка сбилась с ног в поисках жениха;

«Где планируете жить?». Вопрос, который всегда заводит в тупик;

«У тебя есть дети? Родишь и все сама поймешь»;

«Когда пойдете за вторым/третьим?» (вопрос о следующем ребенке, даже если тебя только выписали из роддома);

«Почему ты такая худая? Ешь больше»;

«Что за ужас ты на себя надела?» или «Ой, какие красивые брюки. Где купила? А сколько стоят?»;

«Почему ты постоянно носишь кроссовки? А как же каблуки?»;

вопросы, касающиеся татуировок. Источник: rsute

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