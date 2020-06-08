С 8 июня откроются непродовольственные магазины в Бердске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров.
— Новосибирской области удаётся сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует. Ни на минуту не останавливался агропромышленный комплекс региона. Лишь на неделю была приостановлена работа промышленно-строительного комплекса. Уже почти два месяца работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т. д.
С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при соблюдении определённых условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки. Однако, расслабляться пока рано.
Мы никогда в эти два месяца борьбы с коронавирусом не принимали радикальных, пакетных решений по ослаблению ограничительных мер – только точечные, выверенные решения. Обязательное строгое соблюдение мер санитарной безопасности теми предприятиями и организациями, которые уже возобновили свою деятельность – это залог и основа для новых решений по возобновлению деятельности других организаций, – подчеркнул Андрей Травников.