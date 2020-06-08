Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для каждого знака зодиака?

Солнечное затмение в знаке Рака 21 июня 2020 года будет вторым событием этого сезона затмений.

Солнечное затмение в Раке в июне 2020 года, в X доме Весов, можно считать вызовом

В астрономических терминах это кольцеобразное событие, которое означает, что Луна не будет полностью закрывать Солнце, и более светлая область тени спутника будет проецироваться на Землю.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Солнечное затмение в IV доме Овна ставит под сомнение все, что создает безопасность для него (дом, семья, зона комфорта, страна происхождения, известные предки), и меняет точку зрения на это.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для представителей знака солнечное событие в III доме означает поддержание честности в общении (личном и профессиональном) и прояснение старых недоразумений с людьми из ближайшего окружения (братьями и сестрами, соседями). Поскольку затмение произойдет одновременно с ретроградным транзитом Меркурия в III доме Тельца, представителям знака стоит избегать дискуссий, не вмешиваться в сплетни и создавать резервные электронные устройства.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы рассмотрят новый взгляд на свои финансы, охватывающий как имеющиеся ресурсы, так и те, которые они могут получить благодаря своей работе, поддержке семьи и дополнительной прибыльной деятельности.

Помимо изучения сберегательных планов, инвестиций, трастов и купли-продажи недвижимости, Близнецы будут оценивать свою шкалу ценностей, чтобы уступить место обновлению.

Рак (22 июня — 22 июля)

С солнечным затмением в Раке в июне 2020 года восприятие представителями знака самих себя и то, как ни проецируют себя (как личность), находится в центре внимания окружающих их людей.

Это хорошее время, чтобы установить контакт со своим внутренним «я», отделив себя от социальных масок и ожиданий третьих лиц, чтобы поразмыслить о своих истинных желаниях и жизненных целях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для Львов солнечное затмение может означать начало процесса самоанализа, в котором они отдадут предпочтение процессам психологической терапии (исцеления) и поиску равновесия между материальным и духовным миром.

Уделить внимание внутреннему диалогу – это первый шаг к искоренению устаревших убеждений, которые не способствуют личной эволюции Львов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Солнечное затмение и ретроградный Меркурий соединятся в XI доме Девы, поэтому это время не подойдет для запуска проектов и инициатив. Однако эти же имеющиеся планетарные выравнивания предполагают воссоединение с друзьями или коллегами из прошлого, или начало новых социальных отношений, которые принесут больше знаний.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Как и Овен, Весы находятся в квадрате к знаку Рака в пределах астральной карты, поэтому солнечное затмение в Раке в июне 2020 года, в X доме Весов, можно считать вызовом.

Представители знака могут почувствовать себя неуравновешенными из-за неожиданных изменений в своей рабочей области (продвижение по службе, новое оборудование, проектное задание) или некоторой задержки с назначением на обещанную должность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший сезон для изучения планов расширения, планирования поездок или участия в академической деятельности. Если по какой-либо причине Скорпионы должны переехать или выехать за границу, нужно иметь в виду, что могут возникнуть задержки, изменения в маршруте, конфликт расписания или потеря объектов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Представители знака могут столкнуться с глубокими трансформационными процессами, в которых они решат отрезать себя от вредных ситуаций или привычек. Разрешение экономических конфликтов может занять больше времени, чем ожидалось, а семейные тайны все равно станут известны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Солнечное событие подчеркнет важность переговоров, направленных на достижение намеченных целей. Хотя при ретроградном Меркурии в VII доме Козерога разрыв отношений или начало нового может быть приостановлено.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнечное затмение и ретроградный Меркурий в VI доме Водолея наложит изменение в привычках и образе жизни представителей знака. Наступит время установить распорядок дня, направленный на построение целей и проконсультироваться со специалистами, чтобы сформировать идеи. Появится риск заболеть гриппом, аллергией или неожиданным расстройством желудка.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для представителей знака солнечное затмение может материализоваться как внезапное внимание со стороны человека, которого ранее Рыбы не замечали. Однако прежде чем начать новые романтические отношения, нужно найти время, чтобы лучше узнать другого человека и его намерения.

Источник: rsute.ru