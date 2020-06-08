Остановят старение: Список новейших препаратов и продуктов против старости опубликовали в США

Геропротекторы делают жизнь длиннее и отодвигают на более поздний срок развитие возрастных болезней. Таких веществ немало. Они есть и в составе продуктов, и среди лекарств.

Первое клиническое исследование лекарства по замедлению старения началось только в 2016 г. в США

В США опубликованы данные о небывалом росте популярности препаратов против старения. К 2025-му их будут продавать на фантастическую сумму в 158 млрд долл. и ежегодно продажи будут расти на 13,4%.

Погоня человечества за вечной молодостью сказалась не только на особой популярности препаратов для кожи и волос. Речь идёт и о геро­протекторах. Что это за средства, рассказывает извест­ный биогеронтолог, профессор, доктор биологических наук Алексей Москалёв:

– Геропротекторы делают жизнь длиннее и отодвигают на более поздний срок развитие возрастных болезней. Таких веществ немало. Они есть и в составе продуктов (см. инфо­графику), и среди лекарств (см. таблицу). Есть и такие, которые производит наша микробиота – бактерии, обитающие в кишечнике. Мы потребляем в пищу продукты, содержащие предшественников этих веществ, бактерии их перерабатывают – и получаются геропротекторы. Так образуются витамин К₂, бутират, спермидин, уролитин А. Например, последнее соединение получается из эллаговой кислоты. Её много в гранатовом соке, клубнике, малине, клюкве, ежевике, грецких орехах. Поэтому какие-то из этих продуктов нужно стараться понемногу по­треблять каждый день. Делать это лучше постоянно – геропротекторы принимают долго, иногда всю жизнь. Вне сезона ягоды можно есть замороженными или сушёными.

При чём тут дрожжи?

У нематод (круглые черви) уролитин А увеличивал продолжительность жизни на 40%. А у мышей ещё и обращал вспять саркопению – потерю мышечной массы, возникающую с возрастом. Поэтому сейчас клинические испытания уролитина А ведутся на людях с целью замедлить у них развитие саркопении.

Такая цепочка испытаний от более простых моделей (дрожжи, нематоды, дрозофилы) к более сложным (грызуны, приматы и т. д.) и до человека типична для геропротекторов. Меня часто спрашивают, какое отношение к продлению жизни у человека могут иметь результаты, полученные на дрожжах или дрозофилах. Мол, у нас с ними нет ничего общего. Но это не так. В клетках человека, дрожжей и практически всех животных есть общие гены и регулируемые ими процессы, которые играют одинаковую роль. Но, поскольку испытания на людях будут очень длинными, сегодня можно говорить лишь о потенциальных геропротекторах.

Мы уже несколько лет ведём свою базу по таким веществам, и сейчас в неё входят 259 геро­протекторов.

Процесс пошёл

Что касается геропротекторов-лекарств, то некоторые из них применяются уже давно – в лечении сахарного диабета, гипертонии, болезней суставов и др. В инструкциях к этим лекарствам, конечно, не указано, что они могут продлевать жизнь. Всё дело в том, что поскольку старение не признаётся болезнью, то такие испытания и не проводили.

Первое клиническое исследование лекарства по замедлению старения началось только в 2016 г. в США. Его одобрило управление по пищевым продуктам и лекарствам. Оценивают эффективность метформина. Препарат используют при сахарном диабете 2-го типа, но известно, что он продлевает жизнь у животных. Некоторые люди без диабета уже принимают его самостоятельно. Однако ряд специалистов указывает на возможные нежелательные эффекты от применения метформина. Будем надеяться, что исследование внесёт ясность.

Ещё один препарат – рапамицин. Во многих экспериментах он продлевал жизнь дрожжей, нематод, дрозофил и старых мышей. Причём на мышах его действие было подтверждено в восьми разных независимых исследованиях. Рапамицин блокирует определённый белок и тем самым вызывает в организме такие же изменения, как и при низкокалорийном питании (доказано, что такая диета способствует продлению жизни). Сам препарат используют для лечения грибковых заболеваний и после пересадки органов, чтобы они не отторгались.

В исследованиях «откладывал на потом» старость и препарат эналаприл, которым часто лечат гипертонию. Но сейчас из-за COVID-19 его назначают реже. Не исключено, что он делает заражение коронавирусом легче.

Эти примеры показывают, что геропротекторы-лекарства должны быть достаточно без­опасными, поскольку их надо принимать очень долго. И не все препараты-кандидаты могут широко использоваться из-за этого.

В качестве обнадёживающего примера можно привести испытание совместного приёма лекарства дазатиниб и природного геропротектора кверцетина. Вместе они работают как сенолитики – такие геропротекторы стимулируют гибель так называемых стареющих (сенесцентных) клеток. Они ускоряют процесс старения организма и развитие ряда возрастных болезней. В испытании препараты реально помогали больным, тормозя у них прогресс фиброза лёгких и улучшая состояние дыхательной системы. Кстати, это может быть очень востребовано сейчас, ведь COVID-19 нередко приводит к фиброзу лёгких.

Источник: АиФ