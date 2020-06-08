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«Если будут гонения, уедем в глубинку, пусть ищут, ироды»: против принудительной вакцинации от COVID-19 жители Бердска

18:01 08.06.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Вакцинация от коронавируса начнется с граждан из группы риска. Некоторые родители выступают категорически против прививок в целом. Зачем нужна прививка, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск».

«Если будут гонения, уедем в глубинку, пусть ищут, ироды»: против принудительной вакцинации от COVID 19 жители Бердска
В России ожидают скорого официального появления первых вакцин от COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
«Если будут гонения, уедем в глубинку, пусть ищут, ироды»: против принудительной вакцинации от COVID 19 жители Бердска

«Если будут гонения, уедем в глубинку, пусть ищут, ироды»: против принудительной вакцинации от COVID-19 жители БердскаРейд по 8 магазинам торговых сетей Бердска: есть ли бесплатные маски и антиспетик для покупателей? Докладываем, где естьЕщё 1511 новостей

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям на отобранных ранее добровольно военнослужащих. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная Звезда» со ссылкой на сотрудницу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталью Позднякову.

Власти упорно настаивают на обязательной вакцинации от COVID-19. В России вакцинация от коронавируса начнется с граждан из группы риска. Очередность определила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Есть ли необходимость тотального вакцинирования?

Читатели «Курьер. Среда» поделились своим мнением о тотальной вакцинации с редакцией газеты.

Аноним:
-Конечно, я против тотальной вакцинации! Если прививка, действительно работает, то зачем заставлять людей её сделать? Каждый сам ответственен за своё здоровье. Зачем нужна вакцинация, ведь существует столько побочных эффектов?! У дочки на фоне прививки эпилепсия. Это моя вина, так как я не вникала, верила врачам, делала вовремя все прививки без тщательных предварительных анализов. Возможно, что всё было бы иначе, если бы я глубже вникала в эту тему и понимала стоит ли ставить ту или иную прививку. Я надеялась на врачей, а оказалось, в нашем мире можно надеяться только на себя. Моей младшей дочери 3 года. Прививок не делаю. Вырастет, организм окрепнет, вот тогда и подумаем.

Аноним:
– Категорически против! Это мой организм и только я могу решать внедрять в него что-то или нет!
Аноним:
– От вакцины, наспех созданной, опасности больше, чем от коронавируса.
Алексей:
– Я против тотальной вакцинации! Категорически против! Не позволю своему ребенку ставить прививку. Если потребуется, то перейдём на домашнее обучение. Если будут гонения, уедем в глубинку, пусть ищут? ироды!

Скептик:
– За! Вакцинация работает (при большинстве мутирующих болезней), если только привиты более 75% населения. Иначе вирус мутирует внутри популяции и даже привитые могут переносить его тяжело. Это означает, что все, кто не имеет мед. отвода, должны быть привиты. Нам всем ставили в детстве кучу прививок, благодаря им у нас нет вспышек крайне опасных заболеваний, но из-за безответственности современных родителей в скором времени могут быть. Коронавирус – опасное заболевание с неизученными отдаленными последствиями. Считаю, что нужно обязательно всех прививать!

Юрий:
– Против категорически принудительной вакцинации. Делать что-либо по приказу чиновников и безграмотных врачей – опасно катастрофически. Власть спешит и не собирается исполнять необходимый принятый учёными регламент поиска и проверки вакцины. Я не верю нашей власти, нашему здравоохранению.

Мануальный терапевт Виктор Устюжанин рассказал «Курьер. Среда. Бердск» своё мнение о тотальном вакцинировании населения.

— Коронавирус необычен длительность инкубационного периода и некоторыми симптомами, например потерей обоняния. Человек может заражать других и быть носителем болезни, сам того не подозревая. Вакцина позволит избежать крайне негативных последствий болезни. Сложно предсказать, насколько вакцина окажется безопасной, и сможет ли она оказывать положительное влияние на иммунитет в течение долгого времени. Российская медицина не деградировала только потому, что врачи еще сохраняют советский дух. К сожалению, не все граждане доверяют врачам. Я считаю, что стране необходима вакцина наша – российская, проверенная Роспотребнадзором. В последнее время всё чаще появляются зарубежные вакцины, не каждую из них могут проверить должным образом. Уверен, что у нас ещё есть учёные, которые работают не из-за денег, а на благо нашей страны, нашего общества. Им важно, чтобы медицина развивалась, а люди не болели. Эпидемия смертельного вируса Эболы в Западной Африке завершилась благодаря российским учёным. Если вакцина от коронавируса пройдёт все этапы проверок, то мы сможем получить замечательный препарат способный помочь людям, — комментирует Виктор Николаевич 5 июня.

Будет ли вакцинация от коронавируса обязательной или добровольной в России пока неизвестно.


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От редакции

Прислушиваетесь ли Вы к мнению врача?

Евгений, 08 июня 2020 13:16
НВР:
Да, прислушаюсь. Некого больше слушать!
Аноним, 08 июня 2020 14:21
НВР:
Смотря какой.
Аноним, 08 июня 2020 19:22
Ни в коем случае нельзя никуда уезжать, это наша земля, наша Родина. А власть? Сегодня здесь, завтра там. Будут давить, пойдём в партизаны, это нормальная практика в условиях оккупации.
Covid-19, 08 июня 2020 19:26
Еще мануального терапевта мы не слушали на этот счет! Совсем уже..
Аноним, 08 июня 2020 19:47
Вакцинация - это профилактическая мера. Она нужна для профилактики заболевания. И кто даст гарантию что не будет побочных эффектов и тяжёлых осложнений, вплоть до инвалидности или даже смерти? И зачем принудительно вакцинировать людей? Если кто опасается, пусть прививается. А остальных принуждать нельзя. Ведь подобные действия похожи на опыты над людьми. И статья 21 конституции, в частности её 2-я часть, прямо запрешает проведение различных опытов без добровольного согласия гражданина. Что это такое вообще? Наши же врачи давали клятву Гиппократа.
Аноним, 08 июня 2020 20:02
О вакцинации надо спрашивать у вирусологов, разработчиков вакцин, а не у врачей. Врачи (большинство из них) ничего в этой теме не понимают. Им сказали в институте, что прививки это благо, с этим они и живут.

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