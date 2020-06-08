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Проходит 16 000 шагов за 45 минут по квартире и кладет фото в Instagram изолированная из-за коронавируса 73-летняя жительница Бердска Раиса Губина

22:15 08.06.2020, Галина Панчева Фото: предоставлено Раисой Губиной
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Бердчанка уверяет, что на самоизоляции у нее не хватает времени: она проводит онлайн-тренировки, делает все домашние дела, общается в соцсетях с одноклассниками и одногруппниками.

Проходит 16 000 шагов за 45 минут по квартире и кладет фото в Instagram изолированная из за коронавируса 73 летняя жительница Бердска Раиса Губина
Раиса Губина считает, что заниматься спортом и учиться можно всю жизнь
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Проходит 16 000 шагов за 45 минут по квартире и кладет фото в Instagram изолированная из за коронавируса 73 летняя жительница Бердска Раиса Губина

Проходит 16 000 шагов за 45 минут по квартире и кладет фото в Instagram изолированная из-за коронавируса 73-летняя жительница Бердска Раиса Губина«Если будут гонения, уедем в глубинку, пусть ищут, ироды»: против принудительной вакцинации от COVID-19 жители БердскаЕщё 1511 новостей

— Есть такая философия: если мы не можем изменить обстоятельства, то мы приспосабливаемся к ним. Находясь на самоизоляции, я практически не чувствую, что на ней нахожусь. Но, конечно, строго выполняю рекомендации с учетом возраста, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня 73-летняя жительница Нового поселка Бердска Раиса Губина.

По словам Раисы Михайловны, она прекрасно понимает, что движение — это основа хорошего самочувствия. И потому каждое утро она тренируется онлайн — проходит три мили. В стенах своего дома. Итак, за день делает около 16 000 шагов, даже находясь на самоизоляции. На тренировку уходит 45 минут. Теперь активная пенсионерка планирует перейти на пять миль, ее утренние занятия продлятся до 1 часа 10 минут.

Проводить тренировку можно даже в маленькой кухне, отметила бердчанка. Когда она познакомилась с этой зарядкой, то даже умудрялась готовить еду и ходить.

-Сейчас я плотно села осваивать соцсети: Instagram, «Одноклассники». Теперь общаюсь с
одноклассниками, с которыми не виделась 55 лет. Появилась возможность узнать побольше о них. Пытаюсь объединить всех наших одноклассников. Общаюсь и с однокурсниками. Получается, что во время самоизоляции я получила больше, чем без нее. Появилась возможность самообразовываться. Тема, которая всех сегодня волнует, тоже меня волнует. В интернете нахожу информацию, которая помогла бы мне преодолеть психологическое состояние на самоизоляции. Появилась возможность больше заниматься с внучкой — она перешла во 2 класс. Хотя практически и не выхожу за ворота своего дома, целый день в движении. Мне не хватает времени. Встаю в 6.30, ложусь спать в 23.00. Я понимаю, что значит в моем возрасте сидеть дома и общаться. И теперь я четко понимаю, что до конца дней моих у меня будет возможность общаться буквально со всем миром. И это здорово.

Постоянно находиться в движении и познавать новое — это большая работа над собой, считает Раиса Михайловна. Все просто так не дается.

Помимо ежедневных тренировок по ходьбе, бердчанка «встает к планке». Упражнение, когда ты стоишь на носках, вытянув руки. Простоять так нужно минуту. В ровном состоянии. Все мышцы задействованы в это время.

— Выбираю упражнения согласно своего возраста и своих возможностей. То что раньше у меня не получалось, теперь на самоизоляции стало получаться. Так что выходит, что самоизоляция для меня — очень даже неплохо. Учиться можно всю жизнь. До самой смерти. И это лишним не будет.

В магазин бердчанка бегает с утра пораньше, когда там мало народа. С выполнением всех условий самоизоляции.

-У меня есть ответственность перед другими людьми. Никто не знает, кто болен, а кто нет. Тем более, у меня внучка маленькая. Нужно серьезно к таким вещам относиться. Это же не просто так.

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От редакции

Что вам принесла самоизоляция?

Аноним, 08 июня 2020 15:23
А,потом я пройду десять миль и так далее,а мне вспоминется изречение Уинстона Черчиля,если можно идти не надо бежать,если можно сидеть не надо стоять, если можно лежать не надо сидеть, при этом курил с молодых лет и не расставался с коньяком.Понятно,что генетика,с ней не поспоришь, но и истязатьсебя и ставить рекорды ни к чему.
Аноним, 08 июня 2020 16:03
"Проходит 16 000 шагов за 45 минут по квартире"
16 тысяч шагов за 45 минут??? 355 шагов в минуту?
"Если посчитать без учёта длины шага конкретного человека, 15 000 шагов — это 10 километров. При средней скорости 5 км/ч такое расстояние можно пройти за два часа."
мои личные скрины программы "здоровье" подтверждают (жаль, тут показать нельзя): за 16 895 шагов пройдено 12,06 км. а 73-летняя Раиса Губина (дай ей бох здоровья, конечно) -- проходит 12 км за 45 мин, да ещё и дома? ох, кто-то брешет...
Гость, 08 июня 2020 18:22
Не так поняли. В день получается 16т шагов, а занимается всего 45 минут в день. Это не за 45 минут столько шагов

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