Проходит 16 000 шагов за 45 минут по квартире и кладет фото в Instagram изолированная из-за коронавируса 73-летняя жительница Бердска Раиса Губина

Бердчанка уверяет, что на самоизоляции у нее не хватает времени: она проводит онлайн-тренировки, делает все домашние дела, общается в соцсетях с одноклассниками и одногруппниками.

Раиса Губина считает, что заниматься спортом и учиться можно всю жизнь

— Есть такая философия: если мы не можем изменить обстоятельства, то мы приспосабливаемся к ним. Находясь на самоизоляции, я практически не чувствую, что на ней нахожусь. Но, конечно, строго выполняю рекомендации с учетом возраста, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня 73-летняя жительница Нового поселка Бердска Раиса Губина.

По словам Раисы Михайловны, она прекрасно понимает, что движение — это основа хорошего самочувствия. И потому каждое утро она тренируется онлайн — проходит три мили. В стенах своего дома. Итак, за день делает около 16 000 шагов, даже находясь на самоизоляции. На тренировку уходит 45 минут. Теперь активная пенсионерка планирует перейти на пять миль, ее утренние занятия продлятся до 1 часа 10 минут.

Проводить тренировку можно даже в маленькой кухне, отметила бердчанка. Когда она познакомилась с этой зарядкой, то даже умудрялась готовить еду и ходить.

-Сейчас я плотно села осваивать соцсети: Instagram, «Одноклассники». Теперь общаюсь с

одноклассниками, с которыми не виделась 55 лет. Появилась возможность узнать побольше о них. Пытаюсь объединить всех наших одноклассников. Общаюсь и с однокурсниками. Получается, что во время самоизоляции я получила больше, чем без нее. Появилась возможность самообразовываться. Тема, которая всех сегодня волнует, тоже меня волнует. В интернете нахожу информацию, которая помогла бы мне преодолеть психологическое состояние на самоизоляции. Появилась возможность больше заниматься с внучкой — она перешла во 2 класс. Хотя практически и не выхожу за ворота своего дома, целый день в движении. Мне не хватает времени. Встаю в 6.30, ложусь спать в 23.00. Я понимаю, что значит в моем возрасте сидеть дома и общаться. И теперь я четко понимаю, что до конца дней моих у меня будет возможность общаться буквально со всем миром. И это здорово.

Постоянно находиться в движении и познавать новое — это большая работа над собой, считает Раиса Михайловна. Все просто так не дается.

Помимо ежедневных тренировок по ходьбе, бердчанка «встает к планке». Упражнение, когда ты стоишь на носках, вытянув руки. Простоять так нужно минуту. В ровном состоянии. Все мышцы задействованы в это время.

— Выбираю упражнения согласно своего возраста и своих возможностей. То что раньше у меня не получалось, теперь на самоизоляции стало получаться. Так что выходит, что самоизоляция для меня — очень даже неплохо. Учиться можно всю жизнь. До самой смерти. И это лишним не будет.

В магазин бердчанка бегает с утра пораньше, когда там мало народа. С выполнением всех условий самоизоляции.

-У меня есть ответственность перед другими людьми. Никто не знает, кто болен, а кто нет. Тем более, у меня внучка маленькая. Нужно серьезно к таким вещам относиться. Это же не просто так.