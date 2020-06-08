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Урожай сдохнет! На коленях умоляют пустить дачные автобусы по выходным пенсионеры Бердска

22:30 08.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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До 30 июня автобусы на бердские дачи будут ходить только в будни. Так власть надеется обезопасить пожилых людей от столпотворения пассажиров и заражения коронавирусом.

Урожай сдохнет! На коленях умоляют пустить дачные автобусы по выходным пенсионеры Бердска
Понтонный мост — единственная переправа через Гуменку — не все пенсионеры могут преодолеть

Пенсионерка Нина Александровна пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» на то, что теряет урожай, который выращивает на своей даче в районе бердского водозабора. В этом она винит неудобный график движения дачных автобусов — их отменила на выходные.

— Картошку посадили только вчера! Какой тут урожай? Сдохнет все! Петрушка не взошла, свекла… — негодует дачница.

Она не понимает, почему в будни — с понедельника по четверг включительно — автобусы на дачи ездят, а в пятницу, субботу и воскресенье нет.

— Когда я езжу, все до единого пассажира в масках и перчатках. Заняты только сидячие места — народу немного в будние дни. Никакой толкучки. Зачем же тогда убрали рейсы по выходным? Придется пешком через понтонный мост тащиться. 170 рублей за такси я не буду платить, — посетовала Нина Александровна. И отметила, что с тяжелыми сумками и велосипедами по мостику с крутым спуском очень сложно передвигаться пожилым людям. — Как еще просить, кого умолять, перед кем на колени встать?

Начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина рассказала, что и к ней поступает очень много обращений по графику движения дачных маршрутов. Но пока изменить расписание не представляется возможным.

— Решение запустить дачные маршруты в период ограничительных мер было принято на уровне области. Это не наше желание. Пустили автобусы на дачи с понедельника по четверг, чтобы неработающие пенсионеры могли уехать, чтобы разделить потоки пассажиров, оградить пожилых от массового скопления людей. Работающим людям рекомендовано добираться до дачных участков на личном транспорте. Такой режим ограничений введен по всей Новосибирской области, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Валерьевна.

По ее словам, в Новосибирске дачные автобусы ходят по такому же графику. Как отметила Нятина, транспорт на некоторые бердчкие дачи стал ходить даже чаще. Например, по загородным маршрутам раньше было три дня в будни, сейчас четыре.
— Когда закончится коронавирус, вернемся к привычному графику. Но до 30 июня, пока действует режим ограничений, работаем по такому. Автобусы ходят, льготы действуют, — уточнила начальник транспортного отдела мэрии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дачные автобусы по муниципальным и пригородным маршрутом запустили с 18 мая. Чиновники имеют право проверить соблюдение предписаний губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: все пассажиры любого транспорта должны ездить в масках и перчатках. Кроме того, все жители Бердска обязаны носить макси в аптеках, магазинах, органах власти — во всех общественных местах. Иными словами, без маски из дома выходить нельзя.

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От редакции

Где больше шанса заразиться коронавирусом?

Аноним, 08 июня 2020 13:48
Не пойму: если пенсионерка ездит 4 дня в неделю на дачу, то почему у нее урожай должен сдохнуть от засухи?
Аноним, 08 июня 2020 14:00
Мэру надо предложить дачникам купить велосипеды, двойная польза (здоровый образ жизни и самоизоляция).
Аноним, 08 июня 2020 14:17
и построить мост.
Аноним, 08 июня 2020 14:33
С удовольствием бы ездила на велосипеде, только предложите для начала мэру сделать велосипедные дорожки и мост через Раздельную.
Аноним, 08 июня 2020 14:50
Кто хочет, тот благополучно добирается до дач на своём велосипеде. И благополучно перетаскивает его через имеющийся мостик. Не можешь/не хочешь - сиди дома и выращивай кабачок под окнами.
Аноним, 08 июня 2020 14:30
А почему на 20 маршруте не всегда 4 автобуса, как по расписанию положено? Сегодня опять 3 автобуса. И сразу народу больше стало. Зачем экономите на простых людях? Лучше чиновники пусть машины в гараж поставят.
Аноним, 08 июня 2020 15:18
прошлую неделю тоже 3 автобуса ходило и водители говорят,что теперь будут ходить только 3 автобуса.Бороздина как всегда жжет.не допуская других перевозчиков и сама не выполняет заявленное колличество
Ирина, 08 июня 2020 15:02
Пустите до водозабора маршрутки с теми же условиями. Маски/перчатки и только на сидячие места. И водители будут рады и людям хорошо. Было время маршрутки ходили до водозабора, так классно было. Но зачем то запретили. А зря. В маршрктке намного приятнее ездить, чем в забитом наглухо людьми аВтобусе с ведрами, сумками и инструментом. Да еще и с закрытыми окнами, потому что пенсионеров продувает.
Гы, 08 июня 2020 18:48
7 автобус до раздольного очень глубоко в гущу садовых обществ проезжает, многие бабки используют его как дачный. Можно было на лето его продлить до Водозабора, там всё равно очень много людей живет, сделать внутригородским.
Аноним, 08 июня 2020 19:48
Тоже всегда думаю, почему бы не продлить до водозабора маршрут 7 автобуса, тогда бы 20 автобус не был так переполнен, как все эти годы, кроме нынешнего. Часть людей просто боится ездить сейчас общественным транспортом. Но страх пройдет, и опять автобусы будут битком набиты.
Гость, 08 июня 2020 20:02
Вот и пустили бы до водозабора пресловутые речные трамвайчики! Только языком мести!
Аноним, 08 июня 2020 20:56
На Вегу-1 автобус битком. Где второй? С БАТП было лучше. Есть вариант просто льготы отменить на пятницу и выходные. Пенсионеры не будут ездить.
Аноним, 08 июня 2020 23:28
Очень много комментариев про «пусть на велосипедах ездят». Модераторам таких идей дай бог до 70 лет дожить и на велосипеде на дачу кататься

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