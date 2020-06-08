Урожай сдохнет! На коленях умоляют пустить дачные автобусы по выходным пенсионеры Бердска

До 30 июня автобусы на бердские дачи будут ходить только в будни. Так власть надеется обезопасить пожилых людей от столпотворения пассажиров и заражения коронавирусом.

Понтонный мост — единственная переправа через Гуменку — не все пенсионеры могут преодолеть

Пенсионерка Нина Александровна пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» на то, что теряет урожай, который выращивает на своей даче в районе бердского водозабора. В этом она винит неудобный график движения дачных автобусов — их отменила на выходные.

— Картошку посадили только вчера! Какой тут урожай? Сдохнет все! Петрушка не взошла, свекла… — негодует дачница.

Она не понимает, почему в будни — с понедельника по четверг включительно — автобусы на дачи ездят, а в пятницу, субботу и воскресенье нет.

— Когда я езжу, все до единого пассажира в масках и перчатках. Заняты только сидячие места — народу немного в будние дни. Никакой толкучки. Зачем же тогда убрали рейсы по выходным? Придется пешком через понтонный мост тащиться. 170 рублей за такси я не буду платить, — посетовала Нина Александровна. И отметила, что с тяжелыми сумками и велосипедами по мостику с крутым спуском очень сложно передвигаться пожилым людям. — Как еще просить, кого умолять, перед кем на колени встать?

Начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина рассказала, что и к ней поступает очень много обращений по графику движения дачных маршрутов. Но пока изменить расписание не представляется возможным.

— Решение запустить дачные маршруты в период ограничительных мер было принято на уровне области. Это не наше желание. Пустили автобусы на дачи с понедельника по четверг, чтобы неработающие пенсионеры могли уехать, чтобы разделить потоки пассажиров, оградить пожилых от массового скопления людей. Работающим людям рекомендовано добираться до дачных участков на личном транспорте. Такой режим ограничений введен по всей Новосибирской области, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Валерьевна.

По ее словам, в Новосибирске дачные автобусы ходят по такому же графику. Как отметила Нятина, транспорт на некоторые бердчкие дачи стал ходить даже чаще. Например, по загородным маршрутам раньше было три дня в будни, сейчас четыре.

— Когда закончится коронавирус, вернемся к привычному графику. Но до 30 июня, пока действует режим ограничений, работаем по такому. Автобусы ходят, льготы действуют, — уточнила начальник транспортного отдела мэрии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дачные автобусы по муниципальным и пригородным маршрутом запустили с 18 мая. Чиновники имеют право проверить соблюдение предписаний губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: все пассажиры любого транспорта должны ездить в масках и перчатках. Кроме того, все жители Бердска обязаны носить макси в аптеках, магазинах, органах власти — во всех общественных местах. Иными словами, без маски из дома выходить нельзя.