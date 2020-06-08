08.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Воины в 100 лет: Без потерь переживают буйство коронавируса 20 фронтовиков в Бердске

15:00 08.06.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 1

Старшей, Зое Князевой, исполнилось 102 года. Те, кто на ногах, переживают, что не смогли свидиться на День Победы.

Воины в 100 лет: Без потерь переживают буйство коронавируса 20 фронтовиков в Бердске
В этом году из-за COVID-19 фронтовикам не удалось встретиться на Дне
Победы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Воины в 100 лет: Без потерь переживают буйство коронавируса 20 фронтовиков в Бердске

Воины в 100 лет: Без потерь переживают буйство коронавируса 20 фронтовиков в БердскеПроходит 16 000 шагов за 45 минут по квартире и кладет фото в Instagram изолированная из-за коронавируса 73-летняя жительница Бердска Раиса ГубинаЕщё 1509 новостей

Даже в период самоизоляции не прекращал свою деятельность городской совет ветеранов Бердска.

-Работаем каждый день с 9.00 до 13.00. Люди приходят к нам за газетками, новостями. Но сейчас в основном общаемся с ветеранами по телефону. Но все же по несколько человек в день к нам приходят и решают какие-то свои проблемы. В последнее время выясняли вопрос по продуктовым наборам из общественного фонда. Проводили разъяснительную работу, давали телефоны, куда можно обратиться. Очень тесно работаем с соцслужбой. Если какая-то помощь нужна, быстренько звоним. За время самоизоляции обращений от ветеранов было даже меньше, чем в обычное время. Никаких потрясений не было, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня председатель городского совета ветеранов Раиса Христенко.

За период самоизоляции в Бердске не умер ни один фронтовик, уверила Раиса Васильевна.

— Совершенно неожиданно 23 февраля ушел из жизни Дмитрий Кириллович Паршин. Было ему 97 лет. Он был такой молодец. Все нормально. Ходил к нам за газетами, узнавал, как дела, мы к нему ходили. Успели медаль к 75-летию Победы вручить. Приболел немножко. Вроде пошел на поправку.

На 8 июня в Бердске проживают 20 фронтовиков. Самой старшей участнице Великой Отечественной войны Зое Семеновне Князевой 8 марта исполнилось 102 года.

— Она живет в Новом поселке, чувствует себя хорошо. Все нормально, но ножки не ходят. Мы с ней созваниваемся. К ней дети приезжали. Сын приезжал из Москвы.

На год младше фронтовичка Наталья Михайловна Гребенникова.

В июне, 22, исполнится 98 лет инвалиду Великой Отечественной войны Кириллу Кирилловичу Храмцову. Он прошел всю войну. Держится, молодец, отметила Раиса Васильевна.

-Расстроились наши ветераны, что в этом году коронавирус помешал проведению Дня Победы. Те, кто на ногах, им хотелось прийти пообщаться. Мы старались, где возможно, провести какое-то мероприятие. Волонтеров и учеников просили. Все равно это не то. Они хотели все увидеть собственными глазами. Спрашивали, почему не было шествия. Объясняем, что нельзя. Понимали: раз нельзя, значит нельзя. Они держатся. Приходишь к ним — такие довольные. Но самое главное, не жалуются. А некоторые так и шутят: хочется бегать.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши родные воевали?

Аноним, 08 июня 2020 16:05
НВР:
Воевали.Один дед погиб в октябре 1941 года.Другой закончил войну в Чехословакии,умер в мирное время,похоронен в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 77
16:34 08-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Молитва, которую обязательно должен знать каждый верующий
16:34 08-06-2020
Молитва, которую обязательно должен знать каждый верующий
Что нельзя делать в Духов день, первый понедельник после Троицы
16:30 08-06-2020
Что нельзя делать в Духов день, первый понедельник после Троицы
БердскЗа деньги суррогатное материнство не благословляет РПЦ, рассказал священник из Бердска
16:30 08-06-2020
За деньги суррогатное материнство не благословляет РПЦ, рассказал священник из Бердска
Липучка Michelin X-Ice Snow зимняя новинка 2020 года
16:17 08-06-2020
Липучка Michelin X-Ice Snow зимняя новинка 2020 года
БердскОткуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска
16:15 08-06-2020
Откуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска
БердскЛичный прием возобновит с 9 июня служба судебных приставов в Бердске и Новосибирске
16:12 08-06-2020
Личный прием возобновит с 9 июня служба судебных приставов в Бердске и Новосибирске
Умер в больнице стрелявший по прохожим и Росгвардии на юго-западе Москвы Дмитрий Павлов
16:02 08-06-2020
Умер в больнице стрелявший по прохожим и Росгвардии на юго-западе Москвы Дмитрий Павлов
Выбросил в заброшенный колодец: Нового подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Красноярском крае
16:00 08-06-2020
Выбросил в заброшенный колодец: Нового подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Красноярском крае
Экс-глава новосибирской полиции устроился на работу в Москве
16:00 08-06-2020
Экс-глава новосибирской полиции устроился на работу в Москве