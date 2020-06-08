Воины в 100 лет: Без потерь переживают буйство коронавируса 20 фронтовиков в Бердске

Старшей, Зое Князевой, исполнилось 102 года. Те, кто на ногах, переживают, что не смогли свидиться на День Победы.

В этом году из-за COVID-19 фронтовикам не удалось встретиться на Дне

Победы

Даже в период самоизоляции не прекращал свою деятельность городской совет ветеранов Бердска.

-Работаем каждый день с 9.00 до 13.00. Люди приходят к нам за газетками, новостями. Но сейчас в основном общаемся с ветеранами по телефону. Но все же по несколько человек в день к нам приходят и решают какие-то свои проблемы. В последнее время выясняли вопрос по продуктовым наборам из общественного фонда. Проводили разъяснительную работу, давали телефоны, куда можно обратиться. Очень тесно работаем с соцслужбой. Если какая-то помощь нужна, быстренько звоним. За время самоизоляции обращений от ветеранов было даже меньше, чем в обычное время. Никаких потрясений не было, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 июня председатель городского совета ветеранов Раиса Христенко.

За период самоизоляции в Бердске не умер ни один фронтовик, уверила Раиса Васильевна.

— Совершенно неожиданно 23 февраля ушел из жизни Дмитрий Кириллович Паршин. Было ему 97 лет. Он был такой молодец. Все нормально. Ходил к нам за газетами, узнавал, как дела, мы к нему ходили. Успели медаль к 75-летию Победы вручить. Приболел немножко. Вроде пошел на поправку.

На 8 июня в Бердске проживают 20 фронтовиков. Самой старшей участнице Великой Отечественной войны Зое Семеновне Князевой 8 марта исполнилось 102 года.

— Она живет в Новом поселке, чувствует себя хорошо. Все нормально, но ножки не ходят. Мы с ней созваниваемся. К ней дети приезжали. Сын приезжал из Москвы.

На год младше фронтовичка Наталья Михайловна Гребенникова.

В июне, 22, исполнится 98 лет инвалиду Великой Отечественной войны Кириллу Кирилловичу Храмцову. Он прошел всю войну. Держится, молодец, отметила Раиса Васильевна.

-Расстроились наши ветераны, что в этом году коронавирус помешал проведению Дня Победы. Те, кто на ногах, им хотелось прийти пообщаться. Мы старались, где возможно, провести какое-то мероприятие. Волонтеров и учеников просили. Все равно это не то. Они хотели все увидеть собственными глазами. Спрашивали, почему не было шествия. Объясняем, что нельзя. Понимали: раз нельзя, значит нельзя. Они держатся. Приходишь к ним — такие довольные. Но самое главное, не жалуются. А некоторые так и шутят: хочется бегать.