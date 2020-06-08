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Смертельное ДТП: Опрокинулся в кювет ВАЗ-2106 с 5 детьми на Новосибирской области. Водитель погиб на месте

14:56 08.06.2020 Фото: Прокуратура Новосибирской области
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трое детей 12, 9 и 2 лет пострадали и были доставлены в центральную районную больницу с повреждениями различной степени тяжести. Двоим женщинам также потребовалась госпитализация.

Смертельное ДТП: Опрокинулся в кювет ВАЗ 2106 с 5 детьми на Новосибирской области. Водитель погиб на месте
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия

Сегодня, 08 июня 2020 года, в обеденное время в Черепановском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ – 2106.

Предварительно установлено, что 4 взрослых и 5 детей возвращались на легковом автомобиле с отдыха. Водитель транспортного средства, двигаясь по грунтовой (щебеночной) дороге, не справился с управлением и съехал с дороги на обочину (глубокий кювет).

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, трое детей (12, 9 и 2 лет) пострадали и были доставлены в центральную районную больницу с повреждениями различной степени тяжести. Двоим женщинам также потребовалась госпитализация.

Остальным участникам ДТП, в т.ч. детям (8 и 5 лет), медицинская помощь была оказана на месте.

Прокурор Черепановского района выехал на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специализированных служб.

Назначена проверка, в ходе которой прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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