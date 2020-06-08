Кредитование под залог недвижимости

На данный момент к услуге кредитования под залог недвижимости прибегают те люди, которые уверены в своей платежеспособности и хотят взять в качестве кредита крупную сумму денежных средств, для удовлетворения различных желаний и достижения своих целей, которые также могут быть разными.

Эта программа кредитования является достаточно сложной, и банковская организация предъявляет обязательные условия, согласно которым этот кредит выдается заемщику.

Перед тем, как подать заявление на оформление такого продукта кредитования заемщику необходимо осуществить сбор документов. Список документов каждой банковской организации свой. Когда банк будет рассматривать заявку по кредиту, он может запросить оценку недвижмости того, какая рыночная стоимость у имущества, передаваемого в качестве залога по кредиту.

Какое имущество может выступать в качестве залога?

Имущество, которое заемщик кочет предоставить в качестве залога, должно отвечать определенным требованиям, а именно:



• Быть в собственности того человека, который желает оформить займ.• Место регистрации имущества должно быть оживленным и там должна быть развита инфраструктура.• Имущество должно быть ликвидным, то есть пригодным для нормального использования.• Должно быть, в хорошем состоянии с точки зрения эксплуатации (не аварийным).• Имущество не должно иметь обременений, например долгов за коммунальные услуги.• Не быть под арестом, залогом, то есть быть чистым с юридической точки зрения.Документы, которые нужно предоставить для оформления кредита под залог недвижимостиЧтобы оформить займ под залог недвижимости, клиенту нужно отдать банку пакет документов, в который обычно входят:• Заявление о намерении оформить такой кредит.• Действующий паспорт в оригинальном виде.• Если клиент получает пенсию – документ это подтверждающий (пенсионное удостоверение).• Если человек проходил службу в армии – военный билет.• Согласие другого супруга, если заемщик состоит в браке, о том, что он согласен на то, чтобы их совместно нажитое имущество было предоставлено в качестве залога по кредитному договору.• Оригинал прописки.• СНИЛС, ИНН.• Свидетельство о заключении брака, если заемщик состоит в нем и при наличии детей свидетельство данный факт подтверждающее.• Если заемщик состоит в браке и между супругами было заключено соглашение- брачный договор.• Справка, свидетельствующая о состоянии здоровья заемщика.• 2НДФЛ.• Копия трудовой книжки.• и другие документы.

Перечень данных документов не является исчерпывающим и устанавливается индивидуально каждой банковской организацией. Он может быть расширен другими необходимыми для конкретного банка бумагами.

Кредит под залог недвижимости является серьезным долговым обязательством, требующим тщательной подготовки, поэтому заемщик должен быть готов к тому, что на оформление такого обязательства может уйти много времени. Банковская организация должна убедиться в том, что имущество, переданное в качестве залога, отвечает всем необходимым требованиям, прежде чем договор кредитования будет подписан.