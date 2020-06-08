Новых 8 985 заболевших COVID-19 нашли за сутки на 8 июня в России. Всего больных 476 658. Сводка по регионам

За последние сутки в России зафиксировали 8 985 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3293 (36,6%) без клинических проявлений, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки умерли 112 человек. За весь период умерли 5971 человек.
За последние сутки выписано 3957 человек. За весь период выписано 230 688 человек.
Распределение по субъектам:
Новгородская область – 58
Москва – 2001
Московская область – 751
Санкт-Петербург – 326
Нижегородская область – 305
Свердловская область – 249
Воронежская область – 228
Ростовская область – 189
Красноярский край – 159
Саратовская область – 137
Республика Тыва – 131
Ханты-Мансийский АО – 129
Челябинская область – 123
Смоленская область – 122
Архангельская область – 121
Ивановская область – 117
Волгоградская область – 117
Тульская область – 114
Республика Дагестан – 112
Пензенская область – 110
Новосибирская область – 102
Орловская область – 97
Ульяновская область – 97
Брянская область – 94
Тверская область – 92
Калужская область – 89
Республика Башкортостан – 89
Ставропольский край – 88
Краснодарский край – 86
Чувашская Республика – 86
Самарская область – 86
Иркутская область – 85
Ямало-Ненецкий АО – 83
Забайкальский край – 80
Республика Саха (Якутия) – 80
Кировская область – 78
Кабардино-Балкарская Республика – 76
Рязанская область – 75
Карачаево-Черкесская Республика – 74
Белгородская область – 73
Алтайский край – 71
Ярославская область – 68
Пермский край – 67
Приморский край – 67
Оренбургская область – 66
Тамбовская область – 65
Владимирская область – 62
Курская область – 60
Липецкая область – 60
Хабаровский край – 59
Омская область – 58
Республика Татарстан – 53
Ленинградская область – 50
Томская область – 49
Республика Бурятия – 48
Мурманская область – 46
Амурская область – 46
Республика Мордовия – 45
Республика Адыгея – 44
Астраханская область – 44
Республика Марий Эл – 43
Камчатский край – 43
Республика Северная Осетия – 41
Тюменская область – 39
Калининградская область – 37
Псковская область – 37
Республика Коми – 36
Кемеровская область – 31
Вологодская область – 27
Удмуртская Республика – 27
Республика Ингушетия – 26
Костромская область – 25
Чеченская Республика – 20
Республика Карелия – 19
Курганская область – 18
Сахалинская область – 16
Республика Крым – 14
Республика Хакасия – 13
Магаданская область – 12
Республика Калмыкия – 11
Республика Алтай – 8
Еврейская АО – 4
Севастополь – 1