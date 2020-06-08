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Новых 8 985 заболевших COVID-19 нашли за сутки на 8 июня в России. Всего больных 476 658. Сводка по регионам

15:08 08.06.2020 Фото: скриншот с сайта СтопкоронавирусРФ
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За последние сутки умерли 112 человек. За весь период умерли 5971 человек. Выписано 3957 человек. За весь период выписано 230 688 человек.

Новых 8 985 заболевших COVID 19 нашли за сутки на 8 июня в России. Всего больных 476 658. Сводка по регионам
Статистика по заболевшим не снижается в России

За последние сутки в России зафиксировали 8 985 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3293 (36,6%) без клинических проявлений, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки умерли 112 человек. За весь период умерли 5971 человек.

За последние сутки выписано 3957 человек. За весь период выписано 230 688 человек.

Распределение по субъектам:

Новгородская область – 58

Москва – 2001

Московская область – 751

Санкт-Петербург – 326

Нижегородская область – 305

Свердловская область – 249

Воронежская область – 228

Ростовская область – 189

Красноярский край – 159

Саратовская область – 137

Республика Тыва – 131

Ханты-Мансийский АО – 129

Челябинская область – 123

Смоленская область – 122

Архангельская область – 121

Ивановская область – 117

Волгоградская область – 117

Тульская область – 114

Республика Дагестан – 112

Пензенская область – 110

Новосибирская область – 102

Орловская область – 97

Ульяновская область – 97

Брянская область – 94

Тверская область – 92

Калужская область – 89

Республика Башкортостан – 89

Ставропольский край – 88

Краснодарский край – 86

Чувашская Республика – 86

Самарская область – 86

Иркутская область – 85

Ямало-Ненецкий АО – 83

Забайкальский край – 80

Республика Саха (Якутия) – 80

Кировская область – 78

Кабардино-Балкарская Республика – 76

Рязанская область – 75

Карачаево-Черкесская Республика – 74

Белгородская область – 73

Алтайский край – 71

Ярославская область – 68

Пермский край – 67

Приморский край – 67

Оренбургская область – 66

Тамбовская область – 65

Владимирская область – 62

Курская область – 60

Липецкая область – 60

Хабаровский край – 59

Омская область – 58

Республика Татарстан – 53

Ленинградская область – 50

Томская область – 49

Республика Бурятия – 48

Мурманская область – 46

Амурская область – 46

Республика Мордовия – 45

Республика Адыгея – 44

Астраханская область – 44

Республика Марий Эл – 43

Камчатский край – 43

Республика Северная Осетия – 41

Тюменская область – 39

Калининградская область – 37

Псковская область – 37

Республика Коми – 36

Кемеровская область – 31

Вологодская область – 27

Удмуртская Республика – 27

Республика Ингушетия – 26

Костромская область – 25

Чеченская Республика – 20

Республика Карелия – 19

Курганская область – 18

Сахалинская область – 16

Республика Крым – 14

Республика Хакасия – 13

Магаданская область – 12

Республика Калмыкия – 11

Республика Алтай – 8

Еврейская АО – 4

Севастополь – 1

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