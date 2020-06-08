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Экс-глава новосибирской полиции устроился на работу в Москве

16:00 08.06.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Бывший высокопоставленный полицейский нашел себе применение на ниве международно-правового обеспечения крупного бизнеса.

Экс глава новосибирской полиции устроился на работу в Москве
Генерал-майор полиции Николай Турбовец оказался в Москве

Спустя год после увольнения из рядов ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-майор полиции Николай Турбовец оказался в Москве, где вошел в совет директоров международной компании «ИнСпэйс».

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 6 июня 2019 года освободил от занимаемой должности начальника новосибирской полиции, генерал-майора Николая Турбовца. Но буквально год спустя бывший высокопоставленный полицейский нашел себе применение на ниве международно-правового обеспечения крупного бизнеса.

«Многие годы специалистами Группы компаний ИнСпэйс оказывалась практическая и консультационная помощь Федеральному космическому агентству (Роскосмос) и предприятиям космической отрасли промышленности России. Эксперты Группы консультировали руководство Счётной Палаты Российской Федерации, оказывали консультационную помощь Генеральной Прокуратуре Российской Федерации, многим оборонным и стратегическим отраслям промышленности России», – говорится на официальном сайте организации.

Также там перечислены партнеры компании: ООО «МТК», ОАО «Электрощит Самара», оператор связи Virgin Connect, юридическая фирма ЮСТ, Американская торговая палата, Российско-британская торговая палата, Транссибирский арт-фестиваль. Кроме того, уточняется, что география новой деятельности Турбовца охватывает Алтайский край, Смоленскую, Самарскую и Новосибирскую области.

Выбор такой зоны ответственности не случаен и совпадает с послужным списком генерала. Службу в органах внутренних дел он начал в 1984 году милиционером ОВО при ОВД Железнодорожного райисполкома Барнаула. Был начальником отделения по борьбе с организованной вооруженной преступностью, бандитизмом и квалифицированным вымогательством УОП при УВД Алтайского края, начальником отдела по борьбе с преступными формированиями УБОП при УВД Алтайского края, начальником УВД Барнаула.

В августе 2003 года Николай Турбовец был назначен на должность первого заместителя начальника УВД по Смоленской области – начальником криминальной милиции. Затем работал в Самарской области, а в 2015 года переехал в Новосибирск, где и завершилась его полицейская карьера.

Источник: yandex.ru

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