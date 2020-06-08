Горячую воду обещают дать к 12 июня жителям центра Бердска. Выявлен новый дефект на трубопроводе

Дефекты трубопровода выявляются в ходе гидравлических испытаний

Перенесли дату подачи горячей воды в центре Бердска. Напомним, «Мы скоро завшивим!» — Так жаловались «Курьер. Среда. Бердск» на отсутствие горячей воды 10 дней жители ул. Кирова Бердска. На ул. Пушкина и Кирова КУБ меняет 500-ю магистральную трубу. Горячую воду дали на неделю раньше срока в центре города, но эти улицы до сих пор в ожидании. Жители ждали воду к 8 июня, но в процессе гидравлических испытаний выявлен еще один дефект на водопроводе. Об этом заместитель директора по строительству Комбината бытовых услуг Бердска.

— Выявлен дефект на пересечении ул. Пушкина и ул. Ушакова. Мы там меняем порядка 15 м. трубы 500-ки, — рассказал Алексеенко 8 июня.

Он отметил, что после этих работ, в их случае успешного завершения воду должны дать к 8 июня.