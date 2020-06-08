Военный парад и салют в честь 75-летия Дня Победы пройдет 24 июня в Новосибирске

В 22 часа по местному времени в г. Новосибирске, на Михайловской набережной, артиллерийского салюта

Распоряжение об обеспечении проведения в Новосибирской области военного парада и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Согласно документу, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» в регионе будет обеспечена организация и проведение 24 июня 2020 года:

1) в 10 часов по местному времени в г. Новосибирске, на площади Ленина, военного парада с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы;

2) в 22 часа по местному времени в г. Новосибирске, на Михайловской набережной, артиллерийского салюта.

Мэрии города Новосибирска совместно с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области рекомендовано организовать и обеспечить подготовку к проведению и проведение военного парада и артиллерийского салюта, а также обеспечить их прямую трансляцию по каналам телевизионного вещания и в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет».