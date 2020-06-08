В каком году сборная СССР по футболу впервые приняла участие в чемпионате мира?

На Масленицу крестьяне смешивали творог, сметану, изюм и сахар и выставляли на холод, чтобы смесь замёрзла. И получалось мороженое.

Мировой океан покрывает почти 71% поверхности Земли, содержит 97% водных запасов

День социального работника.

Установлен указом Президента РФ от 27 октября 2000 года. Именно в этот день в 1701 году Пётр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», который положил начало созданию государственной системы социальной защиты.

Профессия социального работника остаётся одной из самых востребованных и в наши дни — практически в каждом городе России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В России работают свыше 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе около 15 миллионов пожилых людей и инвалидов.

Всемирный день океанов.

Идея проведения этого праздника возникла в 1992 году на встрече «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро. Начиная с 1993 года, этот день неофициально отмечался во многих странах мира.

5 декабря 2008 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 8 июня было официально признано Всемирным днём океанов.

Мировой океан покрывает почти 71% поверхности Земли, содержит 97% водных запасов. Здесь проживает огромное количество животных — от одноклеточных микроорганизмов до огромных голубых китов.

По мнению учёных, животный мир Мирового океана изучен менее чем на 20%. На данный момент идентифицировано около 1,5 миллиона видов фауны, но эксперты предполагают, что в водах проживает около 25 миллионов видов разных существ.

От биоразнообразия морских и прибрежных районов зависит жизнедеятельность более 3 миллиардов человек. Рыночная стоимость морских и прибрежных ресурсов и отраслей промышленности оценивается в 3 триллиона долларов США в год, или около 5% мирового ВВП.

45 лет назад (1975) с космодрома Байконур запущена автоматическая межпланетная станция «Венера‑9».

Автоматическая межпланетная станция (АМС) была разработана и изготовлена Научно-производственным объединением им. С.А. Лавочкина рамках программы «Венера». Комплекс научной аппаратуры для станции был создан Институтом космических исследований Академии наук СССР. АМС состояла из орбитального и спускаемого аппарата. Её общая масса составляла 4936 килограмм.

8 июня 1975 года «Венера-9» была запущена с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К». Через 136 суток, 22 октября, спускаемый аппарат станции совершил мягкую посадку на поверхность Венеры, а через две минуты он передал первые в мире фотографии с поверхности другой планеты. Сама АМС стала первым искусственным спутником Венеры.

62 года назад (1958) сборная СССР по футболу впервые приняла участие в чемпионате мира.

Чемпионаты мира по футболу проходили с 1930 года. Наша страна впервые приняла участие в финальной стадии мундиаля лишь в 1958 году, когда турнир проходил в Швеции.

На этапе квалификации сборная Советского Союза победила команды из Польши и Финляндии. На групповом этапе советские футболисты сыграли вничью со сборной Англии, выиграли у Австрии и проиграли Бразилии. Сборной СССР удалось победить англичан в дополнительном матче за выход из группы.

К сожалению, дальше четвертьфинала наши футболисты не продвинулись, проиграв Швеции со счетом 0:2.

72 года назад (1948) в Кыштыме (Челябинская область) был запущен первый советский реактор для производства оружейного плутония.

В конце 1940-х годов для преодоления монополии США на владение атомным оружием правительство СССР приняло решение в кратчайшие сроки построить завод по получению и выделению оружейного плутония.

В августе 1946 года на Южном Урале было начато строительство первого промышленного атомного реактора мощностью 100 МВт («Аннушки»). Он был запущен 8 июня 1948 года. Пуск реактора курировал научный руководитель советского ядерного проекта Игорь Курчатов. В апреле 1949 года был получен первый оружейный плутоний, а в августе того же года на Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая советская атомная бомба.

Впоследствии были пущены ещё пять реакторов для получения плутония.

100 лет назад (1920) декретом ВЦИК была учреждена Карельская Трудовая Коммуна (ныне Республика Карелия).

В 1923 году коммуна была преобразована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, а в 1940 году — в Карело-Финскую ССР. В июле 1956 года возвращён статус Карельской АССР. С 13 ноября 1991 года — современное название.

Республика Карелия расположена на северо-западе Европейской части Российской Федерации. Граничит с Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областями. Площадь республики составляет 180,5 тысячи кв. км (1,1% от территории РФ). Здесь проживают 614 тысяч человек.

111 лет назад (1909) был выпущен первый серийный автомобиль российского производства «Руссо-Балт».

Его прототипом послужила машина малоизвестной бельгийской фирмы «Фондю». Выпускались две модели: С (с двигателем в 24 лошадиные силы) и К (12 лошадиных сил).

«Руссо-Балты» с успехом экспонировались на пяти выставках, в том числе на международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов, и были отмечены пятью золотыми медалями. Они также стали победителями в гонках Санкт-Петербург — Монако в 1912 и 1913 годах.

177 лет назад (1843) началось строительство Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги — первой в России дороги общегосударственного значения.

Указ о сооружении железной дороги, соединявшей Санкт-Петербург и Москву, был издан Николаем I в феврале 1842 года.

8 июня 1843 года строительство дороги началось одновременно с двух сторон — от Санкт-Петербурга и от Москвы. Авторами проекта и руководителями её строительства были русские инженеры Павел Мельников и Николай Крафт.

Для преодоления водных преград инженерам и строителям пришлось возвести 8 больших и около 200 средних и малых моста. Было построено 34 станции, а в обеих столицах — крупные вокзалы по проектам архитектора Константина Тона.

Строительство этой дороги велось практически 10 лет. Она положила начало созданию в стране железнодорожной сети общегосударственного значения. Протяжённость дороги составила 645 километров.

13 ноября 1851 года состоялось официальное открытие железной дороги. Первый поезд, в котором ехали 192 пассажира, вышел из Петербурга в 11 часов 15 минут, а уже на следующий день в 9.00 утра прибыл в Москву, пробыв в пути 21 час 45 минут.

С 1855 года эта железная дорога называлась Николаевской, а в 1923 году была переименована в Октябрьскую.

74 года назад (1946) была создана Международная организация журналистов (МОЖ).

Она была учреждена представителями 21 страны антигитлеровской коалиции на конгрессе, который проходил в Копенгагене.

Основными целями этой старейшей и одной из крупнейшей международной журналистской организации являются защита мира, укрепление сотрудничества между народами с помощью свободного и честного информирования общественности, защита свободы печати и прав журналистов.

В МОЖ входят национальные организации, союзы, группы и комитеты, профсоюзы журналистов, а также индивидуальные члены — всего около 420 тысяч членов.

151 год назад (1869) в США был запатентован первый в мире пылесос.

Его изобретатель Айвз Макгаффни назвал его «Whirlwind» («держать в руках и направлять»). В верхней части устройства располагалась ручка, которая соединялась ременным приводом с вентилятором. Ручку необходимо было приводить в движение рукой.

Несмотря на то, что пылесос был лёгким и компактным, он был чрезвычайно неудобным в эксплуатации из-за того, что было нужно одновременно крутить ручку и толкать устройство по полу.

Первые пылесосы продавались за немалую по тем временам сумму в 25 долларов.

234 года назад (1786) в Нью-Йорке в продажу впервые поступило мороженое.

Мороженное — одно из самых древних лакомств в мире. Ещё за 2000 лет до нашей эры в Китае подавались замороженные десерты: снег и лед, смешанные с кусочками фруктов и зёрнышками гранатов.

В Европу секрет изготовления мороженого привёз в XIV веке Марко Поло. Десерт сразу вошёл в число изысканнейших блюд в домах аристократов. Секрет приготовления мороженого тщательно оберегался: придворные кулинары даже давали обет молчания обо всём, что было связано с его приготовлением.

В России мороженое также известно с давних времён. На Масленицу крестьяне смешивали творог, сметану, изюм и сахар и выставляли на холод, чтобы смесь замёрзла. А в 1845 году купец Иван Излер получил патент на «Машину для приготовления мороженого».

Источник: ПГ