Он такой жлоб: в каких ситуациях и каким женщинам дарят дорогие подарки мужчины? Как вычислить скрягу?

Каждая женщина должна знать себе цену, она должна понимать, если мужчина хочет быть с ней, значит он должен тратить на нее свои деньги, а не наоборот. Согласны?

Обычно мужчины придерживаются мнения, что женщине можно дарить подарки, когда она этого заслуживает

Каким женщинам мужчины дарят дорогие подарки, этим вопросом задается прекрасная половина пола. Мужчинам нравится дарить женщинам подарки в зависимости от ситуации, когда отношения только развиваются и он пытается заполучить любовь девушки, когда отношения уже устоялись и он таким образом благодарит за любовь и заботу. Обычно мужчины придерживаются мнения, что женщине можно дарить подарки, когда она этого заслуживает.

Мужчины дарят женщинам подарки, когда хотят их заинтересовать

На самом деле подарок является проявлением глубоких чувств мужчины и девушка должна чем-то их вызывать. Презенты могут преподносить в тех случаях, когда мужчина заинтересован девушкой, но она не проявила к нему должного интереса и ему хочется таким способом обратить на себя внимание.

Мужчинам нравятся девушки, которые им дают возможность себя завоевать, им надо разыгрывать первое время недоступность, чтобы мужчина проявил инициативу и потратил свои силы, тогда ему становится интересно, когда же крепость наконец рухнет. С мужчиной можно играть, местами поощрять его, но при этом соблюдать дистанцию.

Всегда проиграет та девушка, которая сама попытается понравится, интерес должен в первую очередь исходить от мужчины. Чтобы отношения завязались соблазнять первым всегда должен мужчина.

Мужчины также дарят подарки тем женщинам, которые стали их второй половинкой и которых они любят. Таким мужчинам хочется просто порадовать любимую женщину, подарить ей приятные эмоции. Когда мужчина влюблен он старается часто делать подарки или же по мере возможности. Есть такая порода мужчин, которым нравится баловать женщин, они как правило отличаются щедростью.

Когда мужчины дарят женщинам дорогие подарки

Мужчины преподносят презенты девушкам, которых они пытаются таким образом удержать. Вполне возможна такая ситуация, что чувства девушки начали угасать, у нее просто пропал интерес, тогда любящий мужчина попытается ее задобрить подарками и воскресить таким образом былую любовь. Но при этом нужно, чтобы мужчина по-настоящему дорожил девушкой. Потому что первым может остыть он.

Можно у мужчины вызвать чувство вины и тогда он тоже станет дарить подарки, чтобы искупить свою вину. Если же любимый человек не дарит девушке подарки, то непременно надо показать ему свое недовольство и скорей всего это изменит ситуацию, потому что есть такие мужчины, которых надо поощрять.

Девушкам стоит знать, что, если мужчина не делает подарков, значит он их совсем не ценит. Ведь для женщины главное внимание, а баловать ее цветами, конфетами и безделушками может каждый. Другое дело дорогие подарки, обычно мужчины думают, что для них нужен повод. Поэтому в таком случае о дорогих подарках можно просить или же намекать и тогда любящий мужчина не отвертится.

Когда мужчина не желает делать женщине подарки

Мужчина может оказаться скрягой или очень хозяйственным и экономным, с такими мужчинами лучше не связывать свою жизнь, они совсем не романтичны. И их можно вычислить еще на первых свиданиях. Они никогда не станут сильно тратиться и всегда будут искать, где подешевле. Такие мужчины ведут девушку в дешевое кафе, а не в дорогой ресторан. Жадный мужчина может поскупиться даже на цветы. Но если же такой мужчина всерьез заинтересовался девушкой, то даже его можно раскручивать на подарки, возможно, они будут делаться кривя душой, но зато с таким мужчиной можно будет примерится.

Бывает и такое, что мужчина не догадывается о том, что женщина ждет от него подарков, в таком случае ему стоит намекнуть, возможно, что бывшие его избранницы были неприхотливыми и довольствовались малостью. Каждая женщина должна знать себе цену, она должна понимать, если мужчина хочет быть с ней, значит он должен тратить на нее свои деньги, а не наоборот.

Каких мужчин женщинам лучше избегать, потому что подарков от них не дождешься

Среди мужчин бывает встречаются альфонсы, они живут за счет женщин, таких мерзавцев лучше обходить стороной, если женщина себя любит и ценит. Часто встречается такая ситуация, когда у мужчины и женщины в семье два бюджета, один мужчина тратит на себя, то есть свои заработанные деньги, а те, что зарабатывает супруга тратятся на семью. Таким женщинам бывает очень нелегко, ведь им приходиться работать за двоих. С такими мужчинами лучше не строить семью, а если так уж получилось, то надо требовать у них тратить деньги на подарки и на семью. В противном случае развод, ведь женщина все равно самостоятельна.

Источник: http://rsute.ru