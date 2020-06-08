08.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Умер в больнице стрелявший по прохожим и Росгвардии на юго-западе Москвы Дмитрий Павлов

16:02 08.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

По неизвестной причине он начал стрелять сначала по машинам, а затем по людям. Прибывшие правоохранители начали переговоры с ним. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, началась перестрелка.

Умер в больнице стрелявший по прохожим и Росгвардии на юго западе Москвы Дмитрий Павлов
Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
«Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — уточнила она.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По неизвестной причине житель одного из домов на улице Строителей начал стрелять сначала по машинам, а затем по прохожим. Прибывшие через несколько минут сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с ним. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, началась перестрелка, в результате которой его ранили. Также пострадал сотрудник Росгвардии.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший — бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Как рассказали агентству в оперативных службах, мужчина был пьян.
Следователи возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем стрелял?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 77
16:34 08-06-2020
Сильнейшая магнитная буря в июне 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий
Молитва, которую обязательно должен знать каждый верующий
16:34 08-06-2020
Молитва, которую обязательно должен знать каждый верующий
Что нельзя делать в Духов день, первый понедельник после Троицы
16:30 08-06-2020
Что нельзя делать в Духов день, первый понедельник после Троицы
БердскЗа деньги суррогатное материнство не благословляет РПЦ, рассказал священник из Бердска
16:30 08-06-2020
За деньги суррогатное материнство не благословляет РПЦ, рассказал священник из Бердска
Липучка Michelin X-Ice Snow зимняя новинка 2020 года
16:17 08-06-2020
Липучка Michelin X-Ice Snow зимняя новинка 2020 года
БердскОткуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска
16:15 08-06-2020
Откуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска
БердскЛичный прием возобновит с 9 июня служба судебных приставов в Бердске и Новосибирске
16:12 08-06-2020
Личный прием возобновит с 9 июня служба судебных приставов в Бердске и Новосибирске
Умер в больнице стрелявший по прохожим и Росгвардии на юго-западе Москвы Дмитрий Павлов
16:02 08-06-2020
Умер в больнице стрелявший по прохожим и Росгвардии на юго-западе Москвы Дмитрий Павлов
Выбросил в заброшенный колодец: Нового подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Красноярском крае
16:00 08-06-2020
Выбросил в заброшенный колодец: Нового подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Красноярском крае
Экс-глава новосибирской полиции устроился на работу в Москве
16:00 08-06-2020
Экс-глава новосибирской полиции устроился на работу в Москве