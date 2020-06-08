Умер в больнице стрелявший по прохожим и Росгвардии на юго-западе Москвы Дмитрий Павлов

По неизвестной причине он начал стрелять сначала по машинам, а затем по людям. Прибывшие правоохранители начали переговоры с ним. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, началась перестрелка.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер. Об этом РИА Новости сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — уточнила она.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По неизвестной причине житель одного из домов на улице Строителей начал стрелять сначала по машинам, а затем по прохожим. Прибывшие через несколько минут сотрудники правоохранительных органов начали переговоры с ним. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, началась перестрелка, в результате которой его ранили. Также пострадал сотрудник Росгвардии.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший — бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Как рассказали агентству в оперативных службах, мужчина был пьян.

Следователи возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.

Источник: РИА Новости