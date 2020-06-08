Какие ужасные и страшные темные стороны есть в каждом знаке Зодиака? Узнай, кто порочен!

Люди не идеальны, и это нужно признавать. У каждого человека существуют отрицательные и положительные качества. Но лучше знать свою теневую сторону, и пытаться с ней бороться, чтобы получить полное счастье и успех в жизни.

К огненным знакам относятся Овен, Лев и Стрелец. Хаос присутствует внутри их, и его можно описать как невыносимые чувства старающиеся вылезти наружу

Что можно увидеть на темной стороне личности каждого знака зодиака

Личность человека состоит из светлой и темной стороны. Но если хорошую сторону он старается показать, то темную – скрыть. Не всегда она является плохим показателем черт человека. Определить преобладающую черту темной стороны поможет отношение к определенному знаку зодиака по стихиям.

Стихия Огонь: хаос

К огненным знакам относятся Овен, Лев и Стрелец. Хаос присутствует внутри их, и его можно описать как невыносимые чувства старающиеся вылезти наружу. Внутри происходит кипение, а все что находится снаружи – их раздражает. Они хотят покоя, но из-за своей энергии он для них недостижим. Регулярное ощущение беспочвенной тревоги, паники и гнева трудно выдерживать, потому что не ясно откуда они появляются. Чтобы справиться с этим состоянием, нужно больше внимания уделять духовным практикам, которые помогут контролировать внутренний хаос.

Стихия Земля: тьма

Знаки зодиака: Телец, Дева и Козерог. Эти представители немного отдалены от мирской жизни, потому что существует свой внутренний мир. Он очень большой. В нем находится много как полезных так вредных ресурсов, которые мешают их развитию, и тормозят достижение успеха в жизни. Им приходится постоянно вести борьбу с темной своей стороной, чтобы выйти на светлую сторону. Внутренняя темнота не дает рассмотреть те веревки, которыми они связаны. Они их ощущают, потому что чувствуют дискомфорт, а понять откуда он взялся невозможно. Внутренние богатства можно достать и раскрыть, если использовать технику самогипноза.

Стихия Воздух: пустота

Знаки зодиака – Близнецы, Весы, Водолеи. Кроме легкости, которую дает стихия, она же наградила этих представителей и внутренней пустотой. Хотя они сами этого не замечают, но порой их жизнь превращается в черно-белое кино, где нет красок радости, свободы счастья. Поэтому они находятся постоянно в поисках, чтобы наполнить свою пустоту. Чтобы выбраться из этой бездны, нужно расшевелить свои эмоции, выйти за пределы зоны комфорта, и найти творческое самовыражение.

Стихия Вода: порочность

Знаки зодиака – Рак, Скорпион, и Рыбы. Этих представителей постоянно тянет к запретному, отсюда и порочность, которая поселилась внутри их. Существующие сомнения приводят только к усугублению ситуации. Они чувствительные, открытые, стараются заботиться о ближних, поэтому создается впечатление, что это очень положительные люди. Но при близком рассмотрении все больше открываются их порочные наклонности. Им трудно избавиться от своих пороков, потому что они лелеют их самолюбие. То есть пороки доставляют им удовольствие. Поэтому им нужно серьезно работать над собой, чтобы от них избавиться.

Люди не идеальны, и это нужно признавать. У каждого человека существуют отрицательные и положительные качества. Но лучше знать свою теневую сторону, и пытаться с ней бороться, чтобы получить полное счастье и успех в жизни.

Источник: http://rsute.ru