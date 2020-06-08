Личный прием возобновит с 9 июня служба судебных приставов в Бердске и Новосибирске

Прием будет осуществляться только по предварительной записи через сайт ФССП. Запись на прием возможна после прохождения авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации.

Судебные приставы заставляют исполнять решения суда

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщает, что с 9 июня возобновляется личный прием граждан в Бердске и по Новосибирской области и в структурных подразделениях. До этого времени прием граждан не проводился из-за пандемии коронавируса.

Прием будет осуществляться только по предварительной записи, которая производится на сайте ФССП . Запись на прием возможна после прохождения авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, допуск в здание лиц, прибывших на приём, осуществляется не ранее чем за 10 минут до начала приёма (во избежание массового скопления людей в здании судебных приставов).

В здании Управления ФССП России по Новосибирской области и структурных подразделениях все граждане обязаны соблюдать масочный режим, а также пройти контроль температуры тела (не допускается вход в здание суда граждан с повышенной температурой тела — свыше 37 градусов) и обработку рук антисептиком.

— К принятым мерам просим отнестись с пониманием! — пишет ФССП Новосибирской области.